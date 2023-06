“Creo que tengo que trabajar el doble para demostrar que no soy solo un apellido”. Así de contundente fue Lily-Rose Depp al hablar sobre la influencia que ser la hija de dos famosos (Johnny Depp y Vanessa Paradis) podía tener en su carrera.



Lo hizo durante una entrevista para S Moda, en la que aseguraba que “no te van a contratar solo porque tu nombre quede bien en el afiche”. Ahora, tras reencontrarse con su padre en el Festival de Cannes 2023, la prometedora joven disfruta tanto de su primer papel protagónico en la serie The Idol como de su relación con la rapera 070 Shake.



Lily-Rose Melody Depp nació el 27 de mayo de 1999 en París, Francia. Es hija del famoso actor Johnny Depp y la cantante y actriz Vanessa Paradis. Tiene un hermano menor, Jack, fruto de la misma relación.

Además, sus padrinos son el cantante Marilyn Manson y el novelista François-Marie Banier. Debido a la separación de sus padres y a la custodia compartida, creció entre Estados Unidos y Francia, y tiene doble nacionalidad.

Desde su nacimiento, Lily-Rose estuvo destinada a estar inmersa en el mundo del arte y el espectáculo. No es de extrañar que enseguida sintiera la misma vocación que sus padres y que quisiera dedicarse al mundo de la moda y la interpretación. Aunque, eso sí, la joven ha intentado labrarse su propio camino. Pero no ha podido evitar que haya críticas hacia ella, calificándola como una ‘nepo baby’.

Este término se utiliza para designar a los hijos de famosos que siguen una carrera similar a la de sus padres, aludiendo a que solo logran el éxito a causa del nepotismo de sus progenitores. O lo que es lo mismo: deben su fama y oportunidades (según esta teoría) a ser “hijos de...”.

Pero, para Lily-Rose esto “no tiene sentido: si la madre o padre de alguien es médico, y el niño se convierte en médico, no dirías que está ahí solo porque sus padres lo son”, explicó en entrevista con Elle.



Y es que, a pesar de su juventud, la joven Depp ya tiene una trayectoria considerable a sus espaldas: como modelo, comenzó posando para la revista Oyster en 2015 y pronto empezó a aparecer en otras revistas, como Love. Ese mismo año, siguiendo los pasos de su madre, trabajó para Chanel. Y, al igual que Vanesa Paradis, fue musa de la firma y, elegida por Karl Lagerfeld, se convirtió en embajadora de la marca.

Pero, sobre todo, Lily-Rose ha trabajado activamente en impulsar su carrera cinematográfica. Debutó con un cameo en Tusk (2014), donde trabajó con su padre y con su amiga Harley Quinn Smith, hija del director de la cinta, Kevin Smith.

Dos años después, en Yoga Hosers (2016), tanto Lily Rose como Harley Quinn repitieron sus papeles, pero, esta vez, como protagonistas, trabajando de nuevo también con Johnny Depp. Desde entonces, su filmografía ha ido en aumento: The Dancer (2016), Savage (2018), A Faithful Man (2019), The King (2019), Voyagers (2021) y Silent Night (2021), entre otras.

Parcela de privacidad

Ahora tiene su primer protagónico en la serie The Idol, de HBO Max, que se estrena pronto y detrás de la cual está Sam Levinson, director de Euphoria. Dado que tanto la serie como la película protagonizada por Johnny Depp, Jeane du Barry, se presentaron en Cannes, padre e hija coincidieron públicamente por primera vez en mucho tiempo.



(Lea además: La nueva vida de Amber Heard lejos de Hollywood comienza en España)

Durante el mediático juicio entre el actor y su exmujer, la también actriz Amber Heard, Lily-Rose-Depp guardó un silencio que fue muy cuestionado: “Creo que tengo derecho a proteger mi parcela privada de opinión”, dijo tiempo después a Elle.

Pero ahora la relación más relevante en su vida está en el ámbito del amor. La joven, que ya había salido con el actor Timothée Chalamet, compartió hace poco que su actual pareja es la rapera 070 Shake.

Lily-Rose Depp parece dispuesta a demostrar que es mucho más que un apellido. Tal y como dijo a Elle: “Estoy realmente preparada para que me definan por las cosas que demuestre ahí fuera”.

NORA CIFUENTES

EFE Reportajes

