‘Padres e hijos’ ha sido una de las producciones más famosas de la televisión colombiana, estuvo al aire por 17 años y por esa razón muchas personas suelen reconocer fácilmente a los actores que hicieron parte de ella.

Uno de los personajes más recordados es el de ‘Lili’, que era interpretada por la actriz Margarita Galvis, quien decidió dejar el mundo de la actuación para enfocarse en su propio negocio, el cual es muy exitoso hoy en día.



Luego de terminar ‘Padres e hijos’, Margarita decidió realizar un gran cambio en su vida y se sometió a un proceso para bajar de peso y por eso estuvo alejada de las cámaras.



En el 2016, al programa ‘La Red’, Galvis reveló que se había realizado una manga gástrica con el objetivo de perder una buena cantidad de peso, lo que la beneficiaba a ella no solo en su salud, sino en su vida laboral.



Ahora bien, la actriz estuvo hablando recientemente con el programa ‘Lo Sé Todo’ y reveló que en las calles todavía la reconocen por su personaje. “Siempre me reconocen, siempre me recuerdan y es superespecial, por ‘Lili’, la gordita de ‘Padres e hijos’. Ese personaje duró al aire como siete años”, comentó la famosa.



Asimismo, confesó que actualmente ya no se dedica a la actuación. “Estoy feliz con mi productora. Desde que estaba como actriz era productora. Monté mi propia productora y ahí trabajo para los diferentes canales de televisión. Es fundamentalmente con lo que me gano la papita”, aseguró.



Margarita, quien es comunicadora social y periodista, afirmó que también ha estado enfocada en la creación de escritos, e incluso, confesó que algunos de ellos ya han salido al aire y que otros están a la espera.

En su cuenta oficial de Instagram, la mujer suele compartirle a sus seguidores lo feliz que se encuentra con su trabajo y constantemente invita a sus seguidores a trabajar en lo que verdaderamente les apasione.



“Amar lo que haces es fundamental para estar en equilibrio y mantener una vida plena. Agradezco las bendiciones que llegan a mi vida a diario. Feliz fin de semana a todos. Te invito a que me cuentes, ¿qué amas hacer en tu vida?”, escribió en una de sus publicaciones.

