Rapero promocionó nuevo disco con foto en la que aparece 'embarazado'

De nuevo, el rapero Lil Nas X ha estado en el centro de las críticas. Esta vez la polémica nació por la imagen con la que está promocionando su nuevo disco que saldrá el próximo 17 de septiembre.



Hace poco, en marzo de este año, el artista estadounidense también fue blanco de cuestionamientos cuando lanzó un diseño usando un par de tenis de la mundialmente famosa marca Nike, sin su autorización. Estaban inspirados en Satanás, tenían un pentagrama hecho de bronce e incluían una cruz invertida.

Lil Nas x tiene 22 años. Foto: AFP

Cada ejemplar tenía una gota de sangre humana en la suela. Según informó 'CNN' en su momento, el diseño fue el resultado de una colaboración entre el rapero y un colectivo de arte conocido como MSCHF, que tiene su sede principal en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.



Por este motivo, Nike interpuso una demanda, de acuerdo con BBC, alegando que no aprobaron ni autorizaron dichas 'zapatillas de Satán'.



La nueva polémica ahora es por la imagen con la que Lil Nas X está promocionando la nueva canción de su álbum Montero.



El cantante aparece vestido de blanco, portando una corona de rosas en su cabeza, un ramo de flores y su estomago al descubierto, simulando un embarazo.



En la descripción de dicha fotografía publicada en su cuenta de Instagram escribió: "¡SORPRESA! No puedo creer que por fin anuncie esto. Mi pequeño (sencillo) de "MONTERO" está previsto para el 17 de septiembre de 2021".

Las reacciones a su publicación no se hicieron esperar. Mientras muchos lo aplaudieron, otros lo criticaron y el rapero ya ha respondido varios cuestionamientos.



En su cuenta de Twitter ha escrito: "El mundo es gracioso. El gobierno está quitando los derechos de las mujeres, la gente está perdiendo sus casas por los huracanes/tornados, etc. y ustedes decidieron que un rapero pop embarazado era lo peor que estaba pasando".



También ha bromeado al respecto. "Estoy levantado desde las 9 de la mañana discutiendo con gente en Twitter. No puedo encontrar mis prenatales y estoy teniendo calambres por este bebé. Este no es mi día", publicó.

