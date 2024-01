Libros: estos son los más difíciles de leer, pero bien vale la pena intentarlo

Muchas veces, cuando se tiene la intención de leer un libro, con toda la disposición del caso, se encuentra con un texto que a través de sus páginas no emana mayor interés o que hay que releerlo para poderlo entender.



Eso le ocurre a muchas personas que compran un libro y que se arrepienten de haberlo hecho porque no le encontraron sentido y desisten de seguir con su lectura.



Pues bien, si esto lo ha sentido en algún momento, es normal que suceda y existen ciertos libros en la literatura mundial que han sido considerados como los más difíciles de leer.

Aunque no se trata de una obligación continuar con la lectura de un texto que no le despertó interés, algunas personas sí lo ven como un reto y deciden seguir hasta terminarlo.



Algunos de ellos, resultan ser poco atractivos por sus extensas notas al pie, contar con diferentes formas para abordar la historia o son tan antiguos que su terminología es difícil de comprender.



(Le puede interesar: Kevin Johansen y Phil Manzanera abren el Hay Festival de Cartagena)



A continuación, le tenemos un breve listado de estos libros que han sido catalogados como difíciles de leer y que muchos no se atreven ni a leer el resumen, de acuerdo con el portal 'La Piedra de Sísifo'.

Moby Dick, de Herman Melville (1851)

Esta novela de literatura clásica, se embarca en la historia de quienes les apasiona el mundo del mar, especialmente el de las ballenas. Esta narra la travesía de un barco ballenero con nombre 'Pequod', el cual es dirigido por el capitán Ahab, quien va en compañía de Ismael y el arponero Queequeg. Este trío de marinos va en búsqueda de una gran ballena blanca, lo que los lleva a la obsesión e incluso la autodestrucción.

Rayuela, de Julio Cortázar (1963)

Facebook Twitter Linkedin

Edición conmemorativa de 'Rayuela', por sus 50 años de publicada. Foto: archivo particular

Este es uno de los libros que tiene la opción de leerse de distintas maneras, depende del gusto del lector, lo que le dará una subjetividad y un sinnúmero de finales inesperados. En esto recae la diferencia de esta novela, pero muchos desisten de su lectura por su extensión.



(Lea más: El escritor español Sergio del Molino gana el Premio Alfaguara de Novela 2024)

Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro (2005)

El escritor inglés, Kazuo Ishiguro, publicó esta obra en 2005 y aunque la revista 'Time', la nombró como la mejor novela del 2005, muchos no llegan a su pagina final.



Esta narra la historia de una joven mujer llamada Kathy, quien vivió en un internado en

Hailsham, al final de la Segunda guerra mundial, tiempo en el que los niños crecían en este lugar para ser donantes. Estos niños serían utilizados para la creación de clones.

El hombre hembra, de Joanna Russ (1975)

Facebook Twitter Linkedin

La versión en español de este libro fue publicado en 1975. Foto: Tomado de Facebook: Librería Cyberdark.net

Esta es una novela feministas de ciencia ficción, la cual sigue la vida de cuatro mujeres que en un momento se encuentran y entran en conflicto por los diferentes puntos de vista que tienen con respecto al concepto de la feminidad.

Ulises, de James Joyce (1920)

En su época se consideró una forma diferente de narrar una historia, que incluye "corrientes de conciencia fragmentadas y no lineales", según el portal en mención. Debido a su lenguaje, extensión y temas como la mitología y la conciencia, requiere en el lector una atención persistente.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'El mundo va a continuar como una serie de pérdidas y catástrofes, pero no es el final'

Ortografía/ ¿Cuál es la diferencia entre las palabras 'fallo' y 'falla'?

Instauran acción judical a editorial y autor de 'Los niños del Amazonas'