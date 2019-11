'La fama estuvo a punto de matarme': exintegrante de One direction

Mucho es lo que se habla de la vida que llevan los famosos. Gran parte de la población sueña con tener sus cosas, pero se pasan por alto las situaciones que padecen.

Son varios los actores y cantantes a quienes la fama les ha generado problemas de salud de mental y Liam Payne, quien hizo parte de la ‘boyband’ juvenil One Direction, es el último en aceptarlo.

Sus inicios

Payne nació en la ciudad inglesa de Wolverhampton, el 29 de agosto de 1993. Su carrera musical empezó a los 15 años, cuando se presentó a The X Factor (2008).



Ese año, fue eliminado por su juventud, según los jurados, quienes lo invitaron a volver a presentarse al programa.



En el 2010, Payne regresó al show. Tenía 17 y su talento cautivó, una vez más, al público y a los jurados. Una decisión de estos últimos cambió totalmente su vida: en vez de presentarse como solista, le propusieron, a él y a otros 4 jóvenes, formar una banda: One Direction (1D).



Payne junto con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson aceptaron y ahí nació la última gran ‘boyband’ occidental que se ha visto en el mundo.



Hizo parte de 1D hasta finales del 2015, cuando anunciaron una separación temporal que, hasta ahora, se ha prolongado por ya casi 4 años.



Durante su tiempo en la agrupación, Payne participó en la grabación de 5 álbumes de estudio y de 4 EP, viajó por el mundo, grabó una película en 3D y un documental.



También recibió varios premios prestigiosos (MTV, Brit, People's Choice, Kids Choice, Billboard, BBC Radio 1 Teen, entre otros) y ganó muchísimo dinero.



No obstante, según se dio a conocer en el adelanto de una entrevista que saldrá al aire el próximo 12 de noviembre, durante esa época también pasó momentos difíciles.

Liam Payne (der.) hizo una colaboración con el colombiano J Balvin, ya siendo solista. Foto: Tomado de Twitter @LiamPayne

Lo malo

Payne fue entrevistado por Ant Middleton para su programa y una parte de la charla, que se verá completa la próxima semana el canal Sky One, fue dada a conocer por el diario The Sun.



“La fama casi me mata. Por algunas circunstancias soy bastante afortunado de estar todavía aquí. Hubo momentos en los que el nivel de soledad y de la gente entrando en ti era como de: '¿Cuándo acabará esto?'", contó.



Sobre si llegó a pensar en hacerse daño, aseveró que sí: “Es 100 % real, para qué negarlo. Ha sido parte del 'menú' un par de veces en mi vida".



Eso sí, también reveló que, para superar esos pensamientos, se dedicó a lidiar con su mente día a día. “Sólo hay una cosa que puedes controlar en medio de esa situación y eso eres tú mismo”, agregó.



Actualmente, Payne, de 26 años, trabaja como solista. Es novio de Maya Henry y padre de un niño de 2 años, quien nació de su relación con la cantante Cheryl Cole.Sobre su carrera profesional, se desempeña como solista y ya lanzó un álbum y un EP.

Tendencias EL TIEMPO