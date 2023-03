El 13 de enero de 2023 Miley Cyrus lanzó el tan esperado sencillo ‘Flowers’, con el que anticipa su trabajo discográfico ‘Endless Summer Vacation’. El lanzamiento coincidió con la BZRP Music Sessions #53 de Bizarrap y Shakira y, a pesar del éxito de esta última, logró destronarla, ubicándose en el puesto número uno a nivel mundial en distintas plataformas musicales.



Sus fanáticos amaron la canción y notaron rápidamente las referencias en la melodía a ‘I will survive’ de Gloria Gaynor, así como que se convirtió en una respuesta a ‘When I was your man’ de Bruno Mars.

Pero tampoco dejaron pasar desapercibidos algunos detalles del video que harían alusión a Liam Hemsworth, con quien Miley Cyrus estuvo casada, por no mencionar que ese mismo 13 de enero él estaba de cumpleaños.



Y es que esta pareja fue de las más famosas de Hollywood durante la década de 2010. Se conocieron en el set de ‘The last song’, película que ambos protagonizaron y que permitió el inicio de su vínculo. Anunciaron su compromiso en 2012 y su relación fue intermitente hasta que en 2016 se reconciliaron para en 2018 contraer matrimonio. Sin embargo, duraron apenas ocho meses casados y en enero de 2020 se divorciaron oficialmente.



Los rumores apuntaron a una (o varias) infidelidad por parte del australiano y esto es lo que Miley habría plasmado en ‘Flowers’. Tanto fue el revuelo que se crearon hilos en Twitter narrando los supuestos hechos y por días el nombre de ambos fue tendencia en las demás redes sociales.



Esta semana, casi dos meses después del lanzamiento, se supo que Hemsworth habría decidido demandar a su ex por difamación. Según medios estadounidenses, fue filtrado un documento en el que alega que sufrió daños por la mención de su nombre. Aparentemente, su rol en ‘The Witcher’ estuvo en la cuerda floja.



Recordemos que fue contratado en reemplazo de Henry Cavill, quien dejó el papel principal por volver a DC a interpretar a Superman. Sin embargo, se desistió del proyecto.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS