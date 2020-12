Danny: el parto de un papá transgénero que le da la vuelta al mundo

A finales de noviembre, un hombre transgénero dio a luz a un bebé llamado Wilder.



Él compartió todo el proceso de gestación, incluso el parto, en sus redes sociales, en las cuales, además, suele enviar mensajes de amor a las familias diversas.

Los seguidores de Danny Wakefield, quien vive en el estado de Wisconsin (Estados Unidos), siguieron paso a paso su embarazo, el cual fue anunciado en abril.



El anuncio

“Estoy más que emocionado de anunciar que el bebé llegará en diciembre de 2020. ¡Pequeño, tu papá está tan emocionado por saludarte!”, fueron las palabras con las que el hombre acompañó la foto de su primera ecografía, publicada en Instagram.

Familias diversas

En varias ocasiones contó su experiencia como hombre trans embarazado. Esta es una condición que no suele ser común, además de que ha recibido críticas por el sector más conservador de la sociedad estadounidense.

Aun así, tuvo el apoyo de personas que hicieron posible que su embarazo fuera sano y tranquilo: “Estoy sentado en la sala de espera de un obstetra, rodeado de mujeres embarazadas. ¡Un paso más cerca de la normalización del embarazo trans!”.



Además, aclaró que no tiene interés en perpetuar los roles de género en la crianza de su bebé, a pesar de saber su sexo: “Hoy descubrí el sexo asignado de mi bebé al nacer. No lo compartiré públicamente ni haré una revelación de género porque sus genitales no lo definen”.

Los mensajes más recurrentes de Wakefield apuntan al amor y al reconocimiento de la identidad propia, aspecto que vio reflejado en su embarazo: “Amo mi masculinidad y al mismo tiempo encuentro pasión en el embarazo. Nunca tiene que ser lo uno o lo otro. Hay una belleza audaz que nace cuando ambos se encuentran”.

Sin duda, el momento más esperado fue el parto.



El 26 de noviembre, Danny anunció que faltaba poco para el acontecimiento y tomó la que sería su última fotografía con Wilder (como decidió llamar al bebé) en su vientre.

El nacimiento de Wilder

El hombre transmitió parte del proceso de parto por TikTok y publicó múltiples fotografías del momento, el cual describió como uno de los más duros de su vida. El nacimiento de su bebé se dio en su casa, en una piscina inflable acondicionada para el momento, el pasado 28 de noviembre.



“Llegó muy rápido y nació en casa en el agua después de 10 horas de trabajo y 30 minutos de empuje", relató.

Danny contó que su hijo cambió su vida del cielo a la tierra. El amor a Wilder le permitió encontrarse y amarse a sí mismo por encima de lo que pensaban los demás: “Mi corazón cambió para siempre porque avancé en mis sueños en lugar de retroceder, atascado en las limitaciones de otras personas”.

Finalmente, aseguró que el parto salió muy bien y que Wilder está completamente sano, además, dijo que el bebé es un ser de luz que trajo felicidad a su hogar.

