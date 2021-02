Otros casos de cambio de sexo en hermanos en el mundo

Mayla y Sofía se convirtieron en las primeras gemelas del mundo en practicarse una operación de cambio de sexo. A sus 19 años tomaron la decisión de someterse al procedimiento y acudieron al Centro médico transgénero de la ciudad de Blumenau para que el doctor José Carlos Martins las operara. Si bien el caso es el primero en registrarse en gemelas, en los últimos años se reportaron casos de hermanos que iniciaron su transición.

Las hermanas Wachowski, creadoras de la trilogía 'Matrix'

En el cartel que promocionaba la película "Cloud Atlas", estrenada en 2012, se podía leer: "De los creadores de 'The Matrix', los hermanos Wachowski". Sin embargo, en marzo de 2016, la cadena británica BBC reportó el los hermanos Wachowski ahora serían las hermanas Wachowski.



BBC informó que el cambio que se completó cuando la persona conocida como Andy Wachowski, de 48 años, se reconoció como mujer transexual y anunció que quería ser llamada Lilly Wachowski.

Lana y Lilly Wachowski. Foto: Netflix / Twitter: @lilly_wachowski

(También: Mujeres trans que han hecho historia y roto estereotipos en Colombia)



"Solo quería y necesitaba algún tiempo para asimilarlo en mi cabeza, pero aparentemente uno no llega a decidir esto", le dijo la guionista y directora al diario Windy City Times, quien dijo haberse sentido presionada a revelar su transexualidad por un periódico británico.



Esta no fue, sin embargo, la primera vez que el dúo creativo vivió un proceso de este tipo: en 2012, justo durante la promoción de la película "Cloud Atlas", su hermana Lana –conocida hasta ese momento con el nombre masculino de Larry– también anunció su transexualidad.



Las ahora hermanas son reconocidas en el mundo del cine por ser las mentes creadoras de la saga futurista de culto "The Matrix,", además de películas como "Júpiter Asciende" y "V de venganza", entre otras.

Gavin y Rai McGarrity

En 2015, la revista Good Housekeeping dio a conocer el caso de un par de hermanos que se declararon transgénero después de luchar con su identidad desde que eran pequeños.



Gavin McGarrity, quien recibió el nombre de Aly al nacer, y Rai McGarrity, anteriormente Russie, dijeron que preferirían "ser odiados" por lo que son "que amados por lo que no son".



Los hermanos, de Ohio, quienes declararon a sus padres que eran transgénero con un mes de diferencia entre ellos, decidieron seguir adelante con la cirugía de reasignación de género.

Gavin y Rai McGarrity. Foto: Facebook

(Además: Andrea Cortés, primera mujer trans en las filas de la Fuerza Pública)



Rai fue intimidada en la escuela secundaria por su aspecto andrógino y lentamente entró en depresión. Beth McGarrity, quien dice que siempre supo que sus hijos eran "un poco diferentes", le dijo a Good Housekeeping que su escuela no entendía por lo que estaba pasando Rai.



Incluso amenazaron con expulsarla cuando corrió hacia los baños de la niña, dijo. Al mismo tiempo, Gavin había estado pasando por su propia lucha, pero lo había mantenido más en secreto. Fue solo después de que comenzó a investigar sobre personas transgénero en línea que se dio cuenta de que quería ser un niño y tomó la decisión de decírselo a Rai unos días antes de cumplir 15 años.



Rai ya se sometió a una cirugía facial para lucir más femenina, mientras que Gavin se sometió a una cirugía para extirpar sus senos. Su madre le dijo a Good Housekeeping “la gente me pregunta qué he perdido, pero no siento que haya perdido nada. Tengo a mi hijo y a mi hija como deberían ser".

Stephan y Janelle Hepler

Janelle Hepler. Foto: Facebook

Janelle Hepler, anteriormente conicida bajo el nombre de 'Corey' fue noticia hace algunos años en la ciudad de Erie, Pensilvania, tras anunciar públicamente que era transgénero, unos días después de que Caitlyn Jenner se convirtiera en una sensación en los medios.



"Salí como una tormenta. Cambié mi nombre en Facebook y dije, 'este soy yo y si no te gusta, bueno'", dijo Hepler, con 25 años entonces, a un medio local.



Una gran motivación para que Janelle dejara de esconderse fue su hermana menor, quien también es transgénero, pero lo había anunciado cinco años atrás.

Stephanie Hepler, de 23 años, ahora se llama Stephan y prefiere el pronombre masculino. "Ella fue la que finalmente me ayudó a salir del armario. Debido a su coraje y su voluntad de hacer lo que creía que era correcto y ser su verdadero yo", dijo Janelle.



Otra historia que ayudó a Janelle a tomar la decisión fue la transformación de Caitlyn Jenner. "Su historia fue muy importante para mí al salir del armario. Es una exatleta olímpica, ha estado en un reality show. ¿Por qué no podría hacerlo yo?" Dijo Janelle.



(Puede leer: Influencers colombianos que decidieron hablar de su sexualidad)

Thomas y Nyr Medina-Castrejon

En 2018, la revista People dio a conocer el caso de Thomas y Nyr, un par de hermanos y mejores amigos quienes compartían un vínculo especial: ambos son transgénero.



Thomas, de 17 años en ese entonces, se dio cuenta de que era transgénero a los 14 años, cuando vio un video sobre personas trans. Nyr, de 12 años en aquel momento, también se dio cuenta de su verdadero género después de ver un video. Emma, ​​la madre de los adolescentes, dijo que no le sorprendió descubrir que Thomas era transgénero, pero que fue más difícil aceptar la transición de Nyr.



"Thomas me dio muchas pistas de que algo estaba pasando", dijo. "Así que cuando insistió en cortarse el pelo y me confió: 'Quiero parecer más un niño', no me sorprendió. Me tomé el tiempo para digerirlo, para educarme y cambiar la forma en que hablaba y sentía", le dijo Emma a People.

'Thomas me dio muchas pistas de que algo estaba pasando' FACEBOOK

TWITTER

Por otra parte, “cuando -Nyr- me lo dijo por primera vez, pensé que era solo un juego, tal vez que estaba siguiendo a su hermano”, dijo Emma a People. “No quería creerlo porque daba mucho miedo. Escuchas cuánto rechazo hay en el mundo, cuántos son asesinados. Eso no es lo que quieres para tu hijo", le reportó Emma al medio estadounidense.



Sin embargo, después de hablar con terapeutas y trabajar con el programa de Desarrollo de Género y Sexualidad en el Hospital Infantil de Filadelfia, Emma comprendió que esta no era solo una fase para Nyr o Thomas.



Los hermanos están aprendiendo a vivir exteriormente en sus nuevos géneros. Thomas no está interesado en someterse a tratamientos hormonales, eligiendo ver sus senos y vagina como "solo otra variación del cuerpo masculino". Nyr, por otra parte, había comenzado a tomar medicamentos bloqueadores de la pubertad desde hacía varios meses.



(Siga con: Un hombre gay adoptó a niña rechazada por tener síndrome de Down)

ELTIEMPO.COM