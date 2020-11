¿Cómo es ser hijo de una pareja homoparental? Joven cuenta su historia

Alrededor de la adopción de parejas del mismo sexo siguen existiendo prejuicios. Por ejemplo, en las redes sociales se leen comentarios que deslegitiman la causa con diferentes opiniones. No es extraño ver, entre otras cosas, que los hijos adoptados por parejas homoparentales "se convertirán en homosexuales".



Sin embargo, esa postura ignora que no hay ningún sustento científico que lo compruebe y, que aun si fuera cierto, no hay que juzgar a las personas por su orientación sexual... Por lo menos en Colombia así lo dice la Constitución de 1991.



De eso da testimonio Gabriel, un joven, de 18 años, con dos papás y cuya historia se ha viralizado en redes sociales. Él dice sentirse muy orgulloso de Jesús Santos y David Jericó, sus padres. Además, les responde a quienes critican a su familia.

Su testimonio se dio a conocer en un video de 'Freeda', medio de comunicación que trata temas en torno al feminismo y a la diversidad



(Le recomendamos leer: ¿Cómo se vive mejor: casado o soltero? Esto dicen estudios).



El clip, hasta el jueves 12 de noviembre, había sido visto por más de un millón de personas en Instagram, red en la cual la gran mayoría de comentarios aplauden y valoran el testimonio de Gabriel y su familia.



"Tiene ese brillito en los ojos cuando habla de sus papás! ¡El amor va por encima de todo! Gracias por tu testimonio", comentó en la publicación original @mapu.chic.

'Se siente bien decir que tengo dos padres’

Gabriel tiene 18 años y es de ascendencia rusa. Foto: Instagram: @gabi569

En la entrevista, Gabriel empieza explicando que es oriundo de Rusia, pero fue adoptado cuando tenía dos años. Mientras habla se intercalan videos de una de sus pasiones: practicar skateboarding.



Continúa explicando que, en su crianza, sus papás le han enseñado a "comportarse, a respetar a la gente y a no tener cadenas (ataduras)".

(Le puede interesar: Piden a la Corte IDH jurisprudencia que proteja a las mujeres trans).



Para él no tener una familia 'tradicional' es tan normal que, cuando le preguntan como es no tener mamá, dice que "lo único es que se ven calzoncillos y no bragas".



En las cuentas de Instagram de sus padres se ve que otro común denominador en su crecimiento han sido los viajes.

Gabriel, cuando era niño, y David Jericó, uno de sus padres en China. Foto: Instagram: @2dads1teenson

Además, añade que estuvo un año completo de intercambio en Irlanda, una experiencia que le sirvió para darse cuenta de que "por el hecho de ser gay no vas a educar mejor o peor a tu hijo; depende de cómo seas tú y no tu sexualidad".



Sobre su propia identidad asegura que siempre ha tenido la libertad de explorar qué le gusta o no. Así descubrió que le atraen las mujeres, pero asegura que, si no hubiera sido así, "cumpliría el estereotipo de pura casualidad".

(Vea también: ¿Por qué es histórica la posición del papa Francisco sobre uniones Lgbtq+?).



Asimismo, dice que su mentalidad viene, de cierta manera, porque sus padres son activistas por los derechos de los hogares diversos gracias a su participación en la organización Ghalei, "una asociación española de familias homoparentales con más de 400 integrantes", según se lee en la página web del sitio.

Gabriel señala que tiene una vocación pedagógica que ha ayudado, entre otras cosas, a romper prejuicios en sus amigos sobre la comunidad Lgbtq+.

Gabriel, junto a sus padres, quienes tienen una cuenta de Instagram en la que publican fotos familiares con el #FamiliaDiversa'. Foto: Instagram: @2dads1teenson

A las parejas homosexuales que desean adoptar les dice que, si bien pueden darse comentarios negativos, lo importante es recordarlos nada más como una anécdota. Y añade que “no sabes lo divertido que es llegar a decirle a alguien que tengo dos padres”.



(En otras noticias: Así podrá acceder al giro de noviembre de Ingreso Solidario).



Gabriel añade que está muy agradecido por vivir en una familia diversa, pues no sabe en dónde estaría de no haber sido adoptado.

(Si nos lee desde la app vea aquí el testimonio completo de Gabriel para 'Freeda').



Hay que recordar que, según la página web del Día Internacional de la Igualdad Familiar (International Family Equality Day), en el mundo, la adopción de parejas del mismo sexo es legal en 44 países incluido Colombia, en 152 es legal solo en ciertos territorios o se requieren requisitos previos como tener un estado civil determinado y en 26 es completamente ilegal.

Tendencias EL TIEMPO