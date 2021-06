Las costillas de Marylin Manson y ‘leyendas urbanas’ de Hollywood

En la industria del entretenimiento se han conocido diversos casos de ‘leyendas urbanas’ en torno a celebridades y algunos largometrajes.



Estos supuestos sucesos han hecho eco en muchas personas, sin embargo, ¿qué tan ciertos son?, ¿de verdad una persona murió haciendo una escena?, ¿es cierto que una celebridad del pasado ocultaba una particular deformidad en sus extremidades?



Conozca algunos de estos insólitos casos.

(Le puede interesar: Vea las lujosas islas privadas de algunas celebridades).

Marilyn Manson

Brian Hugh Warner, mejor conocido como Marylin Manson, es un músico estadounidense que se dio a conocer en el mundo del entretenimiento durante la década de los 90.



La fama y el reconocimiento cosechados se deben, en buena parte, a su extravagante apariencia física. Ciertas excentricidades también han dado pie a la creación de mitos sobre su vida.



Quizá uno de los más recordados y que rondó durante mucho tiempo en la opinión pública tuvo relación con una supuesta cirugía que se hizo para quitarse algunas de sus costillas y, de esta manera, poder realizarse autofelaciones.

Facebook Twitter Linkedin

El cantante estadounidense Marilyn Manson nació en 1969. Foto: Efe

En su momento, el cantante salió al paso de este rumor en una entrevista al medio especializado ‘Q Magazine’ y desmintió que se hubiera sometido a una operación de este tipo.



Sin embargo, también han existido otros rumores acerca de este músico: según ‘cuentan las leyendas’, tiene un ojo de gato, cortó sus genitales en pleno concierto e, incluso, asesinó animales durante una puesta en escena.



Todo lo anterior, así como el mito de las costillas, fue desmentido en su momento.

Aparición de un fantasma en una película

Durante la década de los 90 se popularizó la película ‘Tres hombres y un bebé’. Su fama no se debió tanto a su historia como a un detalle particular: en una de las escenas, supuestamente, aparece un fantasma.



La ‘leyenda urbana’ de este caso decía que el espectro era el de un niño que había disparado con un rifle en el lugar donde se grabó esa secuencia del largometraje.



Sin embargo, la supuesta historia del niño fantasma fue desmantelada por los propios realizadores de la película, quienes presentaron otras secuencias que no quedaron en el corte final de la producción para demostrar que el supuesto espectro era, en realidad, un pedazo de cartón.

3 HOMBRES Y UN BEBE FANTASMA Escena de 'Tres Hombres y un bebé' en la que aparece supuesto fantasma. Foto: Touchstone Productions

Los ‘muertos’ de Holocausto Caníbal

A finales de la década de los 70, el director italiano Ruggero Deodató realizó una película llamada ‘Holocausto Caníbal’, la cual contaba la historia de la desaparición de cuatro periodistas que fueron a grabar la historia de vida de unas tribus caníbales.



La película, visceral en su máximo esplendor, mostraba varias escenas de canibalismo y asesinatos. Estas tomas fueron tan fuertes que empezaron a crearse teorías conspirativas sobre ‘algo’ que, para muchos, estaba más allá de la ficción.



Según reseñaron varios medios especializados en cine, una de las ‘leyendas’ que más tuvo eco estaba relacionada con un crimen: se decía que los reporteros de verdad habían desaparecido y que sí habían sido devorados por el grupo de indígenas.

Facebook Twitter Linkedin

'Holocausto caníbal' fue prohibida en Italia hasta el año 2000. Foto: F.D. Cinematografica

La versión creó tanto impacto mediático que hasta la revista española ‘Interviú’ realizó una publicación afirmando que todo lo mostrado en la película era cierto.



Inmediatamente, el director zanjó la polémica. Es más: hasta le tocó aparecer con los supuestos periodistas devorados en un programa de televisión para calmar las aguas.



“Mi película es una crítica social a la televisión, la cual es capaz de mostrar cualquier tipo de atrocidad en las noticias para subir sus índices de audiencia mientras que en la industria del cine los directores nos vemos sometidos a estrictas políticas de censura para producir películas”, comentó.

(Siga leyendo: Marilyn Monroe habría cumplido 95 años este primero de junio).

Los seis dedos del pie de Marylin Monroe

De acuerdo con el medio español ‘La Vanguardia’, durante la década de los 50 se difundió un rumor según el cual Marylin Monroe había nacido con un dedo extra en su pie izquierdo



La ‘leyenda urbana’ se creó luego de que se publicara una foto de la actriz en la que, supuestamente, tenía una falange adicional en su pie.



Sin embargo, nadie pudo confirmar si realmente era cierto este rumor pues la imagen deja muchas dudas en torno a la posible veracidad de la teoría.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

El supuesto sucidio de una persona en ‘El mago de Oz’

En su momento, según el medio ‘El Español’, se difundió una macabra teoría sobre el supuesto suicidio de una persona en medio de una de la escenas de la película ‘El mago de Oz’ (1939).



En principio, las teorías apuntaron a que uno de los extras del largometraje se había quitado la vida en plena grabación. Según el rumor, el actor se había colgado con una soga y, al parecer, su cuerpo alcanzaba a salir en una de las escenas del filme.

Facebook Twitter Linkedin

En el fondo de la escena se puede observar un extraña mancha que algunas personas argumentan que es el cuerpo de la persona que se habría suicidado. Foto: MGM

Lo cierto es que esta ‘leyenda urbana’ tomó mayor relevancia luego de que no existiera una versión oficial de la productora refiriéndose a este caso. Muchos especialistas y ‘cinéfilos’, en el transcurso del tiempo, la han desmentido e indican que lo que sale en la película, el supuesto cadáver, es en realidad un cartón suspendido.

Supuesta muerte de una actriz en película de James Bond

Otra de las ‘leyendas urbanas’ más raras de Hollywood se dio a raíz de una escena de una película de James Bond.



La teoría apuntó a la supuesta muerte de la actriz Shirley Eaton durante la grabación de una escena de la película ‘James Bond vs Goldfinger’ (1964).



De acuerdo con el medio especializado ‘Decine21’, el personaje interpretado por Eaton moría de lo que el mismo Bond denominaba ‘asfixia cutánea’. Este motivo, sin embargo, solo se utilizó para ‘justificar’ el deceso en la película. Es decir: en la vida real esa causa de muerte no existe.

Facebook Twitter Linkedin

Shirley Eaton fue la actriz se vio involucrado en esta 'leyenda urbana' sobre su supuesta muerte durante la grabación de una de las películas de James Bond. Foto: Eon Productions

Eso sí: en su momento la grabación de la secuencia se hizo con todas las medidas de seguridad para prevenir cualquier percance.



Y fue tan bien hecha que muchos de los fanáticos de la cinta creyeron que Eaton, de verdad, había muerto por las capas de pintura sobre su cuerpo.



De hecho, Eaton en la actualidad tiene 84 años. Está retirada de los focos mediáticos desde hace mucho tiempo.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Los Óscar de 2022 serán a finales de marzo con las reglas de pandemia

Amazon pagó 8.450 millones de dólares por catálogo de MGM