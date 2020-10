‘Youtuber’ se hace famoso al analizar canciones como ‘El santo cachón’

En su canal de YouTube, Lewis Shawcross hace videos reaccionando a diferentes canciones en español que incluyen los últimos éxitos urbanos, clásicos del rock y piezas famosas de vallenato.



A pesar de no ser un experto en música, sus reseñas han cautivado a los internautas, principalmente por los gestos y bailes que el ‘youtuber’ hace mientras escucha las piezas.



“¿Por qué todas las canciones buenas tienen videos tan raros y tan chistosos”, comentó Shawcross en el vlog en el que analiza ‘El santo cachón’, de Los Embajadores Vallenatos. (Siga leyendo: Youtuber alemán al que le negaron la visa podrá volver a Colombia).

Uno de los contenidos más vistos de su canal es su opinión sobre la canción ‘Latinoamérica’, de Calle 13, en la que hace una reflexión sobre “la diversidad étnica y cultural de la región”.

La polémica

A pesar del apoyo que ha recibido, el británico también se vio envuelto en una polémica cuando criticó la canción de trap ‘Colocao’, de Nicki Nicole.



“No puedo escuchar más. ¿Qué pasa con la música argentina? No entiendo a qué se refiere la gente con que esto es trap, nada de esto es trap”, dijo.(Le puede interesar: Los productos de escándalo que han promovido ‘influencers).

Nicki Nicole - Colocao | UK Reaction/Review Crítica a la canción 'Colocao', de Nicki Nicole.

Luego de la lluvia de críticas de los usuarios en redes sociales, Shawcross subió un video explicando su postura.



“Claramente no todos los raperos en Argentina son malos. Lo que quise decir es que los que he escuchado hasta el momento si lo han sido. Además, ¿podemos señalar que solo he escuchado una canción de ella? Tal vez ame sus otras canciones”, dijo en su video.(Lea también: Estos son los 'influencers' latinos que más dinero ganan en YouTube).

Sus inicios

El británico empezó su carrera como ‘youtuber’ opinando sobre videojuegos y transmitiendo sus partidas con sus seguidores. Sin embargo, en junio de 2020 comenzó a exponer sus críticas sobre álbumes musicales de diferentes géneros.



En principio la música que analizaba era completamente en inglés y sus videos tenían alrededor de cinco mil visualizaciones.



Sus seguidores, al igual que el número de 'vistas' en sus videos, aumentaron de manera rápida cuando publicó su reacción a la canción ‘Con altura’, de la catalana Rosalía, pues la cifra de usuarios que vio el video fue de 450.000.



(También: ¿Cuánto dinero gana el ‘youtuber’ más famoso de Colombia?).



Desde entonces, Shawcross se dedica a analizar y compartir sus opiniones de música en español de diferentes artistas, como J Balvin, Carlos Vives, Daddy Yankee, Zoé, Proyecto Uno, Eddy Herrera, entre otros.



Estos son algunos de sus videos más reconocidos:

ROSALÍA - Con Altura (ft. J Balvin & El Guincho) Reacción de Shawcross a 'Con altura' de Rosalía.

Proyecto Uno - El Tiburón | UK Reaction/Review Reacción a la canción 'El tiburón' de Proyecto Uno.

Los Embajadores del Vallenato - El Santo Cachón Review Reacción a 'El santo cachón' de Los Embajadores del Vallenato.

Tendencias EL TIEMPO.