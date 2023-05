El piloto siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton aplaudió, el pasado 25 de mayo, al futbolista brasileño Vinicius Jr de Real Madrid por su reacción en contra de los insultos racistas que escuchó en un reciente partido de la Liga española en Valencia.



Vinicius Jr, quien tiene 22 años, denunció el racismo que tiene que escuchar en los estadios, afirmando que "el racismo es normal en LaLiga" y criticando a los responsables de las competiciones por no actuar de manera suficientemente eficaz contra el problema.



Lo sucedido provocó una oleada de reacciones, tanto en España como en el extranjero. "Es devastador pensar que en 2023 todavía tengamos que ver y escuchar estas cosas", afirmó Hamilton en una intervención ante la prensa antes del Gran Premio de Mónaco de F1, que se disputa este fin de semana.



"Me trae emociones, de cosas que yo he experimentado, ya sea en el Reino Unido o cuando corría en Italia, Francia o España", apuntó.



"Las cosas que la gente dice pueden ser muy hirientes. Creo que ha sido increíblemente valiente", afirmó, en alusión a Vinicius.



El propio Hamilton ha mostrado en numerosas ocasiones su apoyo a la lucha contra el racismo y se ha convertido en un símbolo de esta causa en el mundo del deporte.

*Con información de AFP

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS