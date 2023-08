En una inusual historia de amor digital, una ingeniera ha encontrado el amor en el lugar menos esperado: Google Docs. Después de experimentar múltiples desilusiones en la famosa aplicación de citas Tinder, esta profesional decidió intentar una nueva estrategia para encontrar a su pareja perfecta.

De acuerdo con el diario 'The New York Times', Connie Li, una ingeniera de software, se enfrentó a desafíos en su búsqueda de una relación seria después de una dolorosa ruptura.



Al utilizar de nuevo las aplicaciones de citas, se encontró con que muchos hombres no buscaban compromisos serios. Esta situación la llevó a explorar alternativas creativas y fue así como decidió probar Google Docs como una forma de conocer a nuevas personas.

¿En qué se basó su estrategia?

Según el medio mencionado anteriormente, Connie Li adoptó una estrategia creativa para conocer nuevas personas y encontrar el amor. Decidió crear un extenso documento en Notion, similar a un currículum, donde describió tanto su apariencia física como su personalidad.



Dicho documento denominado como 'currículum amoroso', fue luego transferido a Google Drive en formato Docs para compartirlo en redes sociales como Twitter, pero con configuración de visualización en modo de solo lectura.

El movimiento ha sido denominado 'Date-me docs', y cada vez más personas están compartiendo su 'oferta de amor' utilizando Google Docs y otras plataformas de texto en línea.



Este enfoque ha sido comparado por 'The New York Times' con una vuelta al pasado, ya que se asemeja a los anuncios de citas personales que solían ser frecuentes en los periódicos.

La innovadora estrategia ha sido considerada un éxito rotundo para la ingeniera, ya que logró recibir mensajes de contacto de 15 hombres que compartían sus mismos intereses y valores. Una táctica que se centra en personas que posiblemente se sienten insatisfechas con el modelo tradicional de aplicaciones de citas, donde la personalidad puede quedar en segundo plano.

Aunque los documentos publicados en 'Date-me docs' no siguen un formato estándar y se basan en un texto descriptivo sin adornos, cada persona tiene la libertad de elegir el formato que mejor se adapte a su estilo y preferencias.

En lugar de usar aplicaciones de citas, algunos ususrios han recurrido al documento 'date-me', que es una página única de solo lectura sobre la persona. Foto: iStock

Incluso expertos como Katja Grace, una investigadora de inteligencia artificial de 36 años, analizó dichos documentos creados en 'Date-me docs'. Ella afirma categóricamente que las personas tienden a hablar de sí mismas de manera autocrítica.



"Animaría a la gente a decir más sobre por qué sería una buena persona para tener una cita", dijo la investigadora después de revisar las aproximadamente 100 respuestas de hombres y mujeres que recibió después de publicar su 'documento para salir conmigo' en Twitter en abril.



Sin embargo, algunas de las respuestas tenían potencial, dijo la Sra. Grace y agregó que todavía estaba saliendo con personas que se habían acercado a ella después de leer su 'documento para salir conmigo'.

La popularidad de los 'documentos para citas conmigo' entre algunos usuarios se produce en medio de signos de personas que experimentan agotamiento por las aplicaciones de citas y recurren cada vez más a plataformas como TikTok , Instagram u otros sitios de redes sociales para encontrar el amor.



Siendo así, un informe publicado por la multinacional financiera estadounidense 'Morgan Stanley' indica que las principales aplicaciones de citas experimentaron una caída en el crecimiento de usuarios el año pasado.

Google abre a 180 países su chat de inteligencia artificial Bard



