Cuando se trata de sexo, no todo es pasión, deseo e intimidad. Un descuido, un accidente o, simplemente, la mala suerte pueden hacer que el placer se convierta rápidamente en un embarazoso momento en pareja o, peor aún, en una incómoda visita al hospital. Los moretones y los ‘tirones’ musculares son, por lo general, dos de los accidentes más frecuentes que tienen lugar durante el sexo; no obstante, no son los únicos.

El sexo puede ser una actividad de alto riesgo. Y si no, que lo digan las 1.003 personas que participaron en una encuesta realizada por LoveHoney, una empresa británica que vende juguetes sexuales, lencería y regalos eróticos en internet, y que revelaron sus más íntimos secretos.



De acuerdo con los resultados de la investigación, el 47 por ciento de las mujeres reveló haber sufrido algún tipo de percance en el dormitorio; mientras que tan solo el 33 por ciento de los hombres confesó haberse lesionado durante las relaciones sexuales. Porcentajes muy altos si se tiene en cuenta que el sexo, más que una actividad dotada de dolor y tortura, debe ser una fuente desbordada de placer y diversión.

“Hay estudios que demuestran que a veces nos dejamos llevar por la pasión y el deseo en nuestro afán de vivir un encuentro único y este remolino de emociones e imaginación puede hacer que, como los deportistas profesionales de alto nivel, acabemos lesionados”, señala Alberto Gooding, responsable de la marca sueca de juguetes sexuales Lelo.

Las endorfinas, conocidas como hormonas del bienestar, contribuyen a mitigar la percepción del dolor. Foto: iStock

¿Quiere saber cuáles fueron los accidentes más comunes señalados por los encuestados? A continuación le contamos para que su vida sexual no se vea opacada por los imprevistos, las anécdotas incómodas o las visitas al hospital.

Moretones, la lesión más común



Cuando la pasión en un encuentro sexual se enciende, ya no hay vuelta atrás: todo alrededor peligra y los límites, en muchas ocasiones, desaparecen. En medio de esta adrenalina, los moretones suelen ser una las lesiones más frecuentes: al menos el 33 por ciento de las 1.003 personas encuestadas por LoveHoney reveló haberla sufrido.



Estos moretones pueden responder a múltiples causas. Desde caídas de la cama hasta chupetones, posiciones arriesgadas o ligeros golpes contra las paredes, cabeceras u otros objetos que durante el encuentro sexual se convierten en trampas, pues el sexo es una actividad de acciones y reacciones.

En especial, la intimidad en superficies duras puede aumentar el riesgo de hematomas, por lo que hay que asegurarse de estar en un área acolchada, como un colchón o un sofá.

Los moretones pueden ser causados intencionalmente por la pareja (chupones) o pueden ser producto de la adrenalina sexual. Foto: iStock

¿Le ha pasado que luego del encuentro sexual, quizás al día siguiente, su cuerpo aparece lleno de moretones? Para disminuir este tipo de lesiones, la obstetra y ginecóloga Suzanne Gilberg-Lenz, recomienda ser más consciente de los riesgos y, sobre todo, del entorno.



“Es bastante difícil no estar en el momento en que estás teniendo sexo, pero prestar un poco de atención a tu entorno puede ayudar mucho a mejorar la seguridad y disminuir las lesiones”, señala Gilbert-Lenz para la revista especializada en salud, sexo y nutrición, ‘Women's Health’.



De tener dolor en los hematomas, los expertos recomiendan ponerse un poco de hielo.

Quemaduras de alfombra, segunda en la lista

Si bien es cierto que los lugares para tener sexo pueden aumentar la adrenalina del momento, el riesgo también incrementa. “El sexo en la alfombra, en superficies duras o contra repisas o esquinas puede provocar dolor como quemaduras, hinchazón o moretones”, explica la terapeuta Shadeen Francis para la revista estadounidense ‘Bustle’.



Son, precisamente, las quemaduras de alfombra la causa que sigue a los moretones en la encuesta de LoveHoney. Al menos el 31 por ciento de los encuestados señaló que había sufrido un accidente de este tipo.

Esta encuesta no es la única en señalar a las quemaduras de alfombra dentro de las lesiones más comunes a la hora de tener sexo. Un estudio realizado por la Medical Insurance de Estados Unidos, en 2013, las ubicó en tercer lugar.

La fricción con la superficie de la alfombra -en especial si es gruesa y de material duro- puede causar quemaduras. Foto: iStock

De acuerdo con el portal especializado ‘Medical News Today’, una quemadura por fricción ocurre cuando el contacto con otro objeto, en este caso una alfombra, hace que la piel se desprenda. Aunque los síntomas varían dependiendo de la gravedad de la lesión, por lo general incluyen piel enrojecida y dolor en la zona afectada.



El nombre no es un accidente: estas lesiones pueden sentirse como quemaduras de primer grado. Si de verdad disfruta tener encuentros sexuales encima de la alfombra, opte por poner una manta encima para reducir los riesgos y también de limpiar el área -antes y después- y evitar futuras infecciones.

Infecciones urinarias, no se quedan atrás

Las infecciones urinarias son una de las afecciones más dolorosas, pero también una de las más comunes. Según la encuesta realizada por LoveHoney, al menos el 29 por ciento de los participantes confesó haber tenido que batallar con una. No en vano se encuentra entre los cinco accidentes y lesiones más frecuentes del sexo.



Aunque las relaciones sexuales pueden ser excitantes, también pueden ser muy riesgosas. De acuerdo con la organización sin ánimo de lucro Planned Parenthood, el sexo puede generar que las bacterias entren por la vagina y, posteriormente, causen una infección.

En palabras del doctor Fernando Monreal, para el portal ‘Top Doctors’: “Cuando tiene lugar una relación sexual con penetración, el pene está haciendo un efecto de arrastre de gérmenes desde el inicio de la uretra hasta la vejiga”.

Hay dos tipos de infecciones urinarias: la cistitis y la uretritis. La primera es una infección de la vejiga; mientras que la segunda es una infección de la uretra. Foto: iStock

Los síntomas más usuales de las infecciones urinarias incluyen necesidad de orinar con frecuencia y en cantidades pequeñas, quemazón al orinar o sangre en la orina, dolor en la zona vaginal y, en algunas ocasiones, en la zona lumbar, orina con olor desagradable y sensación de no vaciar por completo la vejiga.



Para evitar una infección urinaria, los especialistas de ‘Top Doctors’ recomiendan orinar justo después del acto sexual con el objetivo de eliminar al exterior los posibles gérmenes que hayan podido colarse en el interior de la vejiga. Sin embargo, no existe consenso científico respecto a esta actividad preventiva.

‘Tirones musculares’, más comunes de lo que cree

Existen muchas barreras para alcanzar el placer sexual; no obstante, pocas tan incómodas como los ‘tirones musculares’ que, por lo general, aparecen cuando se realizan movimientos muy intensos o cuando el acto se lleva a cabo de manera prolongada.



“Muchas veces se olvidan los límites de la forma física de cada uno, por lo que es común sufrir calambres, tirones musculares o incluso, en los casos más graves, esguinces o dislocaciones“, señala Ana Sierra, psicóloga y sexóloga colaboradora del medio español ‘El Mundo’.

Eso muy bien lo saben las personas consultadas por LoveHoney: al menos el 25 por ciento de los participantes de la encuesta reveló que, a la hora de tener relaciones sexuales, los ‘tirones musculares’ se hicieron presentes.

Los expertos recomiendan hacer estiramiento para probar todo tipo de posiciones nuevas o complicadas sin lastimarse ningún músculo. Foto: iStock

En especial, las mujeres pueden sufrir lesiones en el músculo piramidal que se encuentra entre el sacro y la cabeza del fémur, al cual se obliga a trabajar más de lo usual cuando se mantienen las piernas abiertas por mucho tiempo.



Aunque son muy frecuentes, también pueden prevenirse. ¿De qué manera?, se estará preguntando. El secreto radica en asegurarse de permanecer en un rango de movimiento cómodo para su cuerpo -si siente molestias en una posición sexual, deténgase y cámbiela- y, quizás la más importante, mantener un buen estado físico. Para ello puede establecer una rutina de ejercicios y, por qué no, estirar después del acto sexual.

Desgarros vaginales, cerrando el ‘top’

El desgarro vaginal fue experimentado por el 18 por ciento de las personas que dijeron haber sufrido una lesión relacionada con el sexo en la encuesta realizada por LoveHoney y, además, cierra el top cinco de lesiones durante el acto sexual.



De acuerdo con Esther Balac, columnista experta de EL TIEMPO, los desgarros vaginales no son más que “rasgaduras de los músculos y demás tejidos blandos (incluida la piel) que están alrededor del orificio vaginal”. Por lo general, responden a demasiada fricción, penetración brusca o falta de lubricación anterior al acto.

El desgarro vaginal, que suele producirse durante el coito, puede ser producto de falta de una lubricación adecuada. Foto: iStock

En todos los casos, “es importante asegurarse de estar excitada antes de iniciar la penetración (con los dedos, el pene o un juguete), ir despacio para estirar suavemente la zona y utilizar mucho, mucho lubricante. Siempre”, afirma la sexóloga Chantelle Otten, según el periódico británico ‘Daily Mail’.

Después del desgarro vaginal, las lesiones y accidentes más frecuentes entre los encuestados fueron las lesiones de espalda, las reacciones alérgicas, los desgarros anales y las hemorroides, venas hinchadas que provocan incomodidad y sangrado en el ano.

VALERIA CASTRO VALENCIA

Tendencias EL TIEMPO