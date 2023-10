'Les voy a mostrar el resultado': Mara Cifuentes se realizará una 'feminización facial'

Mara Cifuentes es una reconocida modelo colombiana, tras suparticipación en 'La agencia: batalla de modelos' se ganó el cariño y admiración de los televidentes. En dicho programa confesó que era una mujer trans, lo que desató en su momento una polémica en redes.



En sus redes sociales, también ha aprovechado para abrirse al público y hablar de su vida personal, en esta ocasión la modelo confesó que se realizaría una 'amornización facial'.



“Estoy a punto de entrar a mi feminización facial con el doctor Ricardo Morales. Estoy muy nerviosa, muy emocionada y ya les voy a mostrar el resultado”, dijo al programa 'Lo sé todo'.



"Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente", añadió.



¿En qué consiste una feminización facial?

Según Clinica Mayo, una feminización facial abarca una gama de procedimientos que cambian la forma de la cara para que sea femenina, "incluye mover la línea del cabello para crear una frente más pequeña, aumentar el tamaño de los labios y de los pómulos, o remodelar y redimensionar el hueso maxilar y el mentón".



En su mayoría, las personas se realizan este procedimiento al tener rasgos faciales como ojos, hueso maxilar y frente que pueden marcar diferencias entre hombres y mujeres.



¿Cuánto cuesta una feminización facial?

El costo de este procedimiento depende de cuántas intervenciones requiera realizarse el paciente, pues la feminización consiste en un conjunto de cirugías.

Rinoplastia: entre $5.000.000 y $7.000.000 Frontoplastia: entre $6.000.000 y $8.000.000 Línea de implantación de pelo: entre $6.000.000 y $14.000.000 Aumento de pómulos: entre $1.000.000 y $2.000.000 Mentoplastia: entre $5.000.000 y $10.000.000 Elevación del área del hueso de la mejilla, elevación de la misma área y el lado lateral del cuello: $20.825.000

