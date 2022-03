Este lunes es la gran final de 'Yo me llamo', sin embargo, algunos de los seguidores del programa no están muy conformes con los finalistas: Camilo Sesto y Maluma, pues aseguran que el imitador de Leonardo Favio debía ser el ganador.

De hecho, en las noches de premiación Leonardo era el favorito del público, acumulando casi 400 millones de pesos.

En el capítulo del viernes 4 de marzo, el artista interpretó 'La foto de carnet' junto al cantante Santamaría,logrando conmover a Amparo Grisales, Yeison Jiménez y César Escola con su compenetración en el escenario e interpretación.



Sin embargo, el joven imitador fue eliminado, pero los jurados lo felicitaron por su entrega en el escenario y le auguraron una carrera llena de éxitos.



"La magia es haberte tenido acá en 'Yo me llamo'. Las noches que nos has dado de luz y brillo, que te van a seguir acompañando en otros escenarios", le expresó Amparo Grisales.



Por su parte, el artista agradeció a los demás concursantes por sus compañerismo y por todas las experiencias que le brindó el programa. Además, Leonardo Favio destacó que su salida de 'Yo me llamo' es solo el comienzo de "de un largo recorrido".



"Llegué a donde nunca imaginé y es demasiado gratificante saber que ustedes estuvieron aquí apoyándome con todo el amor del mundo y permitiéndome romper con todo límite! Esto es apenas el comienzo de un largo recorrido", escribió en sus redes sociales.

Pese al positivismo y la tranquilizad con la que Leonardo Favio asumió su eliminación, algunos internautas criticaron la decisión, catalogándola como injusta.



@YomeLlamo que decisión más absurda y equivocada la del jurado haber sacado a Leonardo Fabio, el es el imitador perfecto y contundente ganador del programa, haberlo sacado le va a quitar audiencia al programa, que error tan grande el que cometieron — Luis Guerrero (@lggbernal1) March 5, 2022

Todos nosotros después de decir que eso se lo ganaba Leonardo #YoMeLlamo pic.twitter.com/CPY2j9N3fL — we found love (@rihhmygal) March 5, 2022

Todos sabemos que el mejor de #YoMeLlamo era Leonardo Favio pero no se podía llevar toda la plata del programa. — Juan (@Santarrosano_) March 5, 2022

No vale la pena ver esa final por qué el corazón de yo me llamo era Leonardo Fabio el mejor de todos — ciudadano de apie (@Luminucencia) March 5, 2022

Que falta de profesionalismo sabían que Leonardo Favio era el mejor y lo sacaron para que no recibiera el premio. Que falta de respeto 😡😡 — Janeth Correa (@JanethC54516879) March 5, 2022

No me estoy viendo el programa desde que salió Gardel pero EN SERIO SACARON A LEONARDO FAVIO???? #YoMeLlamo pic.twitter.com/al8VelWxBh — Ali Moore Young (@Susi_Suarez1809) March 5, 2022

