La incomodidad de Leonardo DiCarpio por ver a Meryl Streep desnuda

El director Adam McKay, conocido por su obra ‘No miren arriba’, reveló detalles sobre los entresijos de la película. En particular, destacó la incomodidad que experimentó Leonardo DiCaprio por una escena en la que el personaje de Meryl Streep aparece desnudo.



La cinta, que congregó a un elenco de estrellas de primer nivel, como DiCaprio, Streep, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande y Cate Blanchett, se estrenó en diciembre de 2021.

La incomodidad de Leonardo DiCaprio

La escena en cuestión causó gran alboroto en las redes en el momento en el que la película se estrenó, pero también puertas adentro.



Pero quien se mostró inquieta no fue la actriz. “Ella es temeraria”, explicó McKay a 'The Guardian'. Además, aseguró que el cuerpo que se ve, no es el de la actriz.



“Usamos una doble de cuerpo. Pero, ¿sabes quién tuvo problemas con esa escena? Leo”, reveló. Y agregó: “Es que él simplemente ve a Meryl como a un miembro de la realeza del cine... Bueno, tal vez realeza no sea un halago... Digamos mejor que la ve como una figura muy especial e importante en la historia del espectáculo”.



"Estaba tan incómodo con la idea que me dijo: ‘¿En serio necesitas mostrar eso?’", complementó el director.

La película fue estrenada en el 2021. Foto: Netflix

Por su parte, Streep, lejos de mostrarse afectada por la situación, demostró una actitud desinhibida y profesional frente a la escena, según McKay. "Ella ni siquiera pestañeó. En ningún momento ese fue un tema de conversación entre nosotros", afirmó el director.



Además de esta revelación sobre la incomodidad de DiCaprio, McKay también compartió un emotivo momento detrás de cámaras. Durante la filmación de una cena crucial en la trama, DiCaprio improvisó una frase que dejó a todos conmovidos.

"La cosa es que nosotros realmente lo teníamos todo. ¿No lo creen? Quiero decir, si nos ponemos a pensar", pronunció el actor en un momento clave del filme.



Este gesto improvisado de DiCaprio, que no estaba en el guion original, dejó una profunda impresión en McKay y en la supervisora, Cate Hardman. "Cate y yo lloramos inmediatamente y a mí se me quebró un poco la voz", compartió McKay sobre la emotiva contribución del actor con 'Variety'.



