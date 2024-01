Leonardo DiCaprio y otros actores que rechazaron inicialmente papeles icónicos

Construir una carrera en Hollywood es un camino lleno de decisiones cruciales. Cada papel que un actor elige puede ser determinante para su futuro en la industria del entretenimiento.



A lo largo de la historia, ha habido casos en los que actores icónicos estuvieron a punto de rechazar papeles que finalmente se convirtieron en hitos de sus trayectorias. Con esto, diez casos en los que la intuición inicial de los actores falló, pero afortunadamente recapacitaron a tiempo.

Leonardo DiCaprio y las dudas sobre 'Jack Dawson'

El actor Leonardo DiCaprio es ampliamente conocido por su papel en la exitosa película ‘Titanic’, dirigida por James Cameron. Sin embargo, antes de aceptar el papel de Jack Dawson, DiCaprio tuvo serias dudas.

Escena del Titanic. Foto: 20th Century Studios

Consideraba que el proyecto era "aburrido" y no quería interpretar al protagonista. Fue necesario que el director James Cameron lo persuadiera para que finalmente aceptara el papel, lo que resultó en uno de los mayores éxitos de su carrera.



“Tuve que convencerlo de que en realidad era un desafío difícil. Él no quería interpretar al protagonista. Realmente tuve que torcerle el brazo para que acepte”, reveló el director del film, James Cameron.

Arnold Schwarzenegger y sus dudas sobre 'Terminator'

Otro actor que estuvo a punto de rechazar un papel icónico es Arnold Schwarzenegger, quien inicialmente se negó a interpretar al icónico personaje de ‘Terminator’. Schwarzenegger pensaba que el papel no era lo suficientemente significativo y que solo tenía unas pocas líneas de diálogo en la película.



Fotograma de la película 'Terminator 2: El juicio final' Foto: Carolco Pictures

“Disculpe, pero no quiero retroceder en mi carrera... Este tipo solo dice como 27 líneas en toda la película”, se excusó. Sin embargo, el director James Cameron logró convencerlo al prometer que sería tanto el villano como el héroe, lo que marcó el inicio de una exitosa franquicia.

Chris Evans y su negativa para 'Capitán América'

En el universo de Marvel, Chris Evans también tuvo sus dudas antes de aceptar el papel de Capitán América. Cuando se le ofreció la oportunidad de hacer una audición para el papel principal en ‘Capitán América: El primer vengador', Evans se negó debido a sus ataques de pánico en los sets.

Final de 'Capitán América', protagonizada por Chris Evan, en 'Avengers: Endgame'. Foto: Distribuido por: Marvel 'Avengers: Endgame'.

Después de eso, el actor buscó ayuda terapéutica y, con el respaldo de su familia y la colaboración de su colega Robert Downey Jr., reconsideró su postura y se dio cuenta de que no debía dejar que el miedo a futuros ataques guiará sus decisiones.



Afortunadamente, el estudio tenía confianza en él y le ofreció directamente el papel, lo que lo llevó a superar sus miedos y convertirse en una figura emblemática de Marvel.

Jenna Ortega y un no a Merlina que cambió a tiempo

La serie ‘Merlina’ se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix, destacando, no solo por su audiencia global y las elogiosas críticas en todo el mundo, sino también por la actuación de su protagonista, Jenna Ortega.



Es difícil imaginar a otra actriz desempeñando el papel de la moderna versión de la hija de Homero y Morticia. Sin embargo, cuando recibió un correo electrónico con la oferta, Ortega la rechazó de inmediato.



En una entrevista, explicó su decisión: “Cuando comencé a actuar nadie creía en mí. Tenés que demostrar que valés. Solo en los últimos tres o cuatro años pude dedicarme a hacer cine”.



Afortunadamente, la presencia de Tim Burton en el proyecto fue un factor determinante que la llevó a reconsiderar su decisión. "Él es toda una leyenda y resulta que nos llevamos muy bien. Pero incluso entonces dije: ‘Ah, no, creo que estoy bien’, un par de veces'", agregó, antes de finalmente aceptar el papel tras algunas dudas adicionales.

Ralph Fiennes y Voldemort

Ralph Fiennes inicialmente rechazó la oferta de interpretar al temible Voldemort en la saga de películas de Harry Potte:“ En mi estúpida ignorancia no había leído los libros, no había visto las primeras películas y, debo decir, era un poco snob al respecto”.

Ralph Fiennes fue nominado a los Premios Oscar. Foto: Warner Bros y Netflix

Sin embargo, la insistencia de la directora de casting y el apoyo de su hermana finalmente lo llevaron a aceptar el papel, convirtiéndose en una parte fundamental de la exitosa franquicia.

Chris Pratt no se “veía” como Star-Lord

Chris Pratt también tuvo sus dudas antes de aceptar el papel de Star-Lord en "Guardianes de la Galaxia". Él no se veía como el actor adecuado para el personaje y temía pasar vergüenza en la audición. Sin embargo, finalmente se atrevió a hacer la audición y fue elegido, lo que lo catapultó a la fama como una de las estrellas de Marvel.



Star Lord apareció por primera vez en 1976 y es el líder de guardianes de la galaxia. Un guerrero experto tanto en combate terrestre como alienígena interpretado por Chris Pratt. Foto: Facebook: Marvel

No quería ir y pasar vergüenza como me había ocurrido cuando audicioné para GI Joe un par de años antes. Entré allí y, a mitad de camino, vi que los ojos del director se ponían vidriosos. En ese sentido, pesaba un poco y estaba fuera de forma. No iba a interpretar a alguien de GI Joe. No parecía una figura de acción de GI Joe hecha realida"

Amanda Seyfried y un cambio de opinión

A pesar de que Amanda Seyfried había demostrado ser mucho más que una cara bonita en su carrera, fue en ‘The Dropout’, en la que tuvo la oportunidad de exhibir su versatilidad y mostrar otros matices actuales.



Sin embargo, cuando se le ofreció el papel de la protagonista, Elizabeth Holmes, la actriz estaba lidiando con COVID-19 y no tenía la menor intención de alejarse de su familia en medio de la pandemia para trasladarse sola a Los Ángeles.



Al día siguiente, cuando su salud comenzó a mejorar y los síntomas disminuyeron, Seyfried llamó a sus agentes para informarles que había reconsiderado su decisión y que estaba dispuesta a aceptar el papel.

Emma Stone casi comete el gran error de su vida

La película ‘La La Land’ marcó un retorno triunfal de los grandes musicales a la pantalla grande. Con una historia de amor que rompía con los estereotipos tradicionales y dos protagonistas que irradiaban una química innegable, la película se convirtió en un éxito de taquilla y arrasó en la temporada de premios.



Sin embargo, es posible que nada de esto hubiera sucedido si Emma Stone hubiera seguido su primera intuición.Cuando el guionista y director Damien Chazelle se reunió con ella para ofrecerle el papel de Mia Dolan, Stone inicialmente lo rechazó.

La La Land. Foto: Youtube: Cinépolis

Había venido de protagonizar "Cabaret" en Broadway y tenía plena conciencia de que su cuerpo y su mente no estaban preparados para enfrentar otro desafío musical.

“Mi voz simplemente se había ido y no estaba segura de volver a cantar o bailar”, indicó

Las dudas de Laurence Fishburne

Laurence Fishburne no sólo rechazó el papel de Ike Turner una vez, sino en cinco ocasiones diferentes. En una entrevista, reveló que su convicción inicial se basaba en que el guión de ‘Tina: la verdadera historia de Tina Turner’ enfatizaba demasiado el personaje de la cantante y no otorgaba suficiente profundidad al personaje de Ike.



Sin embargo, lo que finalmente lo hizo reconsiderar su decisión fue la elección de la actriz protagonista. Fishburne compartió: “Una vez que supe que Angela [Bassett] iba a interpretar a Tina, pensé: ‘Bueno, ahora sí tengo que hacerlo’. Porque yo era fan suyo y había trabajado con ella antes". Con esta reflexión, Fishburne finalmente aceptó el papel, lo que marcó el inicio de su contribución a una película icónica.

Rachel Zegler se arrepintió a tiempo

La actriz Rachel Zegler estuvo a punto de rechazar el papel principal en ‘Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes’. Inicialmente, se negó debido a la distancia y aislamiento que implicaba el rodaje en Alemania y Polonia. Sin embargo, se arrepintió rápidamente y aceptó el papel, lo que le abrió nuevas oportunidades en su carrera.

Rachel Zegler en Balada de pájaros cantores y serpientes Foto: MURRAY CLOSE

En resumen, estos diez actores estuvieron a punto de rechazar papeles que se convirtieron en hitos en sus carreras, pero gracias a la persuasión, el apoyo de amigos y colegas, o simplemente a un cambio de corazón, finalmente aceptaron estos roles que marcaron sus trayectorias en la industria del entretenimiento.

