Leonardo Dicaprio y la modelo argentina Camila Morrone se separaron, luego de cuatro años de relación sentimental. Así lo confirmó la revista ‘People’ por fuentes anónimas que estarían vinculadas estrechamente con la pareja, aunque aún no se esclarecen del todo los motivos de la ruptura.



Las celebridades comenzaron su relación en 2018, cuando aún circulaban los rumores de un amorío entre intérprete de ‘El lobo de Wall Street’ y la rapera Rihanna. Sin embargo, el actor se presentó con Morrone a una fiesta organizada por la cantante de ‘Diamonds’ y las especulaciones se disolvieron.



Durante los primeros años de relación, la pareja se mantuvo al margen de de los medios de comunicación, aunque en algunos descuidos fueron vistos dando un paseo a lado de uno de los mejores amigos de Dicaprio, el actor Tobey Maguire, con quien se conoce desde los 12 años, pues en esa época ambos se dedicaban a probar suerte en castings.

Es parte de la agencia IMG Models, cuna de las mejores modelos actuales como Karlie Kloss o las hermanas Gigi y Bella Hadid.

En 2020, la pareja hizo su primera aparición pública, cuando la actriz acompañó a DiCaprio a los Premios Oscar, debido a su nominación en la categoría como ‘Mejor Actuación del Año’ por interpretar a Rick Dalton, un famoso actor de la industria cinematográfica de Estados Unidos, en ‘Había una vez en Hollywood’; no obstante el galardón se lo llevó Joaquin Phoenix por su estelar en ‘The Joker’.



Con la llegada de la pandemia no se supo mucho de las celebridades hasta que volvieron a hacer sus apariciones en diferentes producciones cinematográficas, entre las que destaca 'Don't Look Up'.



Hace cuatro meses fueron vistos en el Estado de Baja California, dónde disfrutaron de sus vacaciones en la lujosa región conocida como Los Cabos.



Sin embargo, parece que el amor acabó en este tiempo porque el pasado 28 de agosto, la revista 'People' informaba de la terminación de su relación sentimental por razones aún desconocidas por la prensa internacional.



Algunos medios de comunicación , como ‘The Independent’, han contactado a las partes para conocer los pormenores de la ruptura, pero ni Camila ni Leo se han pronunciado al respecto.



Con información de El Universal, México (GDA)