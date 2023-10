Leonardo DiCaprio recibió golpes reales en su nueva película, esto es lo que soportó

El 19 de octubre, la última creación del legendario director Martin Scorsese, 'Los Asesinos de la Luna', llegó a la pantalla grande. Basada en el libro homónimo de David Grann, la película cuenta con un elenco de renombre, incluyendo a Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone, quienes deslumbran en esta intrigante trama ambientada en la década de 1920.

De acuerdo con la revista estadounidense 'Vogue', Leonardo DiCaprio nació en Hollywood a mediados de la década de 1970, con una madre de origen alemán y un padre italiano. A pesar de que en sus años de escuela, DiCaprio tenía sueños de convertirse en biólogo o actor, finalmente optó por la actuación, lo que lo convirtió en uno de los actores más icónicos de la historia del cine.

Su debut en la televisión ocurrió en 1990 cuando apareció en la serie 'Parenthood'. Luego, continuó interpretando roles destacados en programas de televisión. Sin embargo, su primera incursión en la gran pantalla se produjo en la película de terror 'Critters 3'.

No obstante, su gran oportunidad llegó con la película 'Vida de este chico', donde fue seleccionado personalmente por el legendario actor Robert De Niro entre 400 jóvenes aspirantes.

Algunos de sus papeles más icónicos incluyen a Jack Dawson en 'Titanic' (1997), Howard Hughes en 'The Aviator' (2004), Jordan Belfort en 'The Wolf of Wall Street' (2013) y Hugh Glass en 'The Revenant' (2015). Esta última interpretación le valió su primer Premio de la Academia al Mejor Actor.

La escena impactante: golpes reales en el set



La película 'Los Asesinos de la Luna' se ha convertido en un tema candente en el mundo del cine debido a una escena particularmente impactante. Rodrigo Prieto, director de cámara del filme, compartió detalles sobre una secuencia en la que destacó el excepcional trabajo de los actores.

En esta escena, el personaje de DiCaprio, 'Ernest Burkhat', es castigado por su tío, 'William Hale', interpretado por De Niro. Hale lleva a su sobrino a una habitación oscura en su hogar y le ordena que se agache para recibir azotes como castigo por sabotear sus siniestros planes relacionados con la familia Osage.

Prieto expresó su sorpresa ante esta escena, ya que no estaba presente en la obra original. "No creo que eso estuviera en el primer guion", señaló el director al medio 'Insider'. La inclusión de esta secuencia resultó chocante y sorprendente para el equipo de producción y los espectadores.

Lo que más impactó a Prieto fue la autenticidad de los golpes. De Niro los ejecutó con tal realismo que Scorsese insistió en repetir la escena en varias ocasiones. Sin embargo, DiCaprio demostró su profesionalismo al usar una prótesis acolchada para amortiguar los golpes, evitando así la necesidad de un doble de riesgo.

Prieto recuerda: "Recuerdo haberlas hecho bastantes veces y pensar: 'Oh, eso debe doler'. Tenía algo de relleno en el trasero. Pero se notaba que De Niro le estaba pegando de verdad (...) Leo está dispuesto a todo. Está dispuesto a todo".

'Killers of the Flower Moon': la nueva película de DiCaprio y De Niro



'Killers of the Flower Moon', es una película que está inspirada en hechos reales y se desarrolla en la Oklahoma de la década de 1920.



La trama gira en torno al descubrimiento de petróleo en tierras pertenecientes a la nación Osage, desencadenando una serie de asesinatos inexplicables que culminan con la intervención del FBI para resolver los crímenes. Explica la propia sinopsis oficial del filme

La icónica escena de 'Killers of the Flower Moon' (Los asesinos de la luna) fue liberada. 🤫pic.twitter.com/GqxP7CqbGR — La Cinestación 🎬 (@lacinestacion) October 20, 2023

Además, Martin Scorsese ha reflexionado sobre su carrera y su deseo de contar historias a medida que envejece. Reconociendo que el tiempo se agota, Scorsese lamenta no poder tomarse un descanso de ocho semanas para hacer una película al mismo tiempo.



Citó el ejemplo de Akira Kurosawa, quien recibió un Oscar a los 83 años y expresó que finalmente comprendió el significado completo del cine, pero sentía que era demasiado tarde para él.



Estas reflexiones surgieron en su entrevista más reciente con Deadline, donde expresó su pasión inquebrantable por el cine y el deseo de seguir contando historias a pesar de su avanzada edad.

