Leonardo DiCaprio prohibió la entrada a su fiesta de cumpleaños a su ex Victoria Lamas

El fin de semana pasado, Leonardo DiCaprio celebró su cumpleaños número 49 con un espectacular evento en Beverly Hills.



La fiesta contó con una lista de invitados exclusiva que incluía a varias estrellas de Hollywood. Sin embargo, uno de los nombres notables que no pudo asistir fue Victoria Lamas, la exnovia del actor.

La joven modelo de 24 años, que alguna vez fue el interés amoroso de DiCaprio, fue rechazada en la entrada de la mansión de DiCaprio cuando se le negó el acceso al evento.



A pesar de su aparente determinación, Victoria no pudo entrar y fue fotografiada afuera de la casa, luciendo un elegante conjunto con un saco negro sobre leggings de encaje a juego y un bolso de mano verde.



Victoria decidió no enfrentar la situación sola y se la vio esperando pacientemente fuera del lugar con una amiga, según informaron los medios estadounidenses. Lamentablemente, no pudo disfrutar del exclusivo evento.



Las invitaciones para la fiesta habían advertido que la lista de invitados se aplicaría de manera estricta y, en la celebración, se pudieron ver a celebridades como Beyoncé, Channing Tatum, Lady Gaga, Zoë Kravitz y Kim Kardashian, quienes acompañaron al actor en su gran día.



Después de este incómodo incidente con Victoria Lamas, surgió la especulación de que DiCaprio quería disfrutar de su cumpleaños junto a su actual novia, Vittoria Ceretti, y evitar la presencia de sus ex parejas sentimentales.



Los rumores sentimentales de DiCaprio con modelos jóvenes

Vale la pena recordar que Victoria Lamas fue vinculada sentimentalmente con el actor a finales del año pasado, cuando se hicieron públicas imágenes de ambos disfrutando de una cena en Bird Streets Club en diciembre de 2022.



Después de su separación de Camila Morrone en agosto de ese año, el famoso actor fue visto en compañía de la también modelo Gigi Hadid, aunque esta relación no prosperó. Sin embargo, llamó mucho la atención de los paparazzi, quienes los persiguieron hasta lograr una instantánea del famoso dúo.



En su búsqueda por el amor, DiCaprio fue visto más tarde con Victoria Lamas saliendo del mismo local en West Hollywood, aunque por separado al principio, antes de subirse juntos al mismo automóvil. En ese momento, fueron captados riéndose dentro del vehículo.



La hija de Lorenzo Lamas cumplía con la "regla" curiosa que parece seguir el actor en sus relaciones amorosas, ya que tiende a vincularse principalmente con mujeres menores de 25 años.



En el presente año, el actor fue visto navegando por las costas de Cerdeña con la modelo inglesa Neelam Gill y luego disfrutó de una tarde de caminata por Santa Bárbara, en California, con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 25 años, quien se convierte en su pareja actual.

Ceretti es una de las supermodelos internacionales más destacadas en este momento, y comenzó su carrera en las pasarelas a una edad temprana, convirtiéndose en finalista en 2012 del Elite Model Look italiano a la edad de 14 años.



A lo largo de menos de cinco años, construyó una sólida carrera internacional, desfilando para diseñadores y marcas de lujo como Louis Vuitton y Fendi, convirtiéndose en una musa auténtica.



Desde su ruptura con Camila Morrone, con quien mantuvo una relación de cuatro años, no se le ha conocido una nueva novia formal al actor. Su relación con la actriz y modelo de ascendencia argentina comenzó a principios de 2018 y su ruptura fue confirmada por la revista estadounidense People a finales de agosto del año pasado.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.