Los rumores sobre la nueva relación amorosa del actor Leonardo DiCaprio no dejan de circular en las redes sociales. Esta vez fue visto con la supermodelo rusa Irina Shayk en el segundo día del Festival Coachella que se llevó a cabo del 14 al 16 de abril.



Recuerde que el actor de ‘Titanic’ sorprendió al mundo de la farándula internacional a mediados de 2022, cuando confirmó que se había separado de la modelo argentina Camila Marrone, con quien mantuvo una relación amorosa por más de cuatro años.

Leonardo Dicaprio e Irina Shayk en festival Coachella Foto: Tomada de redes sociales

Según portales especializados, se especula que DiCaprio no sostiene romances con mujeres mayores de 25 años, pues ha dejado sus amoríos poco antes de que sus parejas lleguen a esa edad. No obstante, esa teoría puede caerse si se llega a confirmar que está saliendo con Shayk, de 37 años.



Las fotografías que están rondando por internet muestran a los famosos bailando. El actor se vistió con una camisa y gorra negras para pasar desapercibido entre la multitud. Por su parte, la empresaria lucía un vestido brillante y unos aretes del mismo semblante que, con las luces del lugar, hacían que resaltara su rostro.



Si bien no hubo una muestra de afecto significativa, desde ya los fanáticos de ambas celebridades empiezan a confabular un sinfín de teorías para vincularlos en una relación de pareja.



Irina Shayk no solo es conocida por ser una de las modelos más famosas de las pasarelas, sino que también guarda una estrecha relación con Bradley Cooper, compañero de trabajo de Di Caprio.



Y es que la empresaria mantuvo una romance con el intérprete de ‘Qué pasó ayer’ hasta 2019, pero se volvieron a ver juntos en el verano de 2022, cuando los paparazzi los captaron caminando por las calles de Nueva York.



La relación entre Camila Morrone y Leonardo DiCaprio fue revelada en 2018. Foto: Instagram: @camilamorrone - Will Oliver / EFE

