El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, de 47 años, empezó su carrera hace más de 30 años. En la década de los 90, su popularidad se consolidó gracias a su participación en películas como 'Romeo + Julieta' y 'Titanic'; ese último es uno de los filmes más taquilleros de la historia.



DiCaprio es reconocido tanto por su talento como por su férreo activismo ambiental. En los últimos días, ha vuelto a tener apariciones públicas debido al estreno de 'Don't Look Up', película sobre el cambio climático que protagoniza.

Sobre el dinero que ha acumulado el actor y ambientalista, que es una de las personas más famosas del mundo, hay distintas cifras dadas por medios económicos, además de los que se dedican a seguir la vida privada de celebridades. Aunque se desconoce cuál es la fortuna exacta de Leonardo DiCaprio, sí hay cifras aproximadas.



En la lista de 'Forbes' sobre las celebridades que más ganaron dinero en 2015, DiCaprio ocupó el puesto 89. Según el diario económico, el actor nacido en Los Ángeles tuvo ganancias de alrededor de 29 millones de dólares ese año. Por esa cantidad, también ocupó el puesto 13 entre los actores mejor pagados.



Ese mismo año se estrenó 'The Revenant' (El Renacido), película que protagonizó y que lo hizo acreedor del Óscar a mejor actor. DiCaprio ya había estado nominado en ocasiones previas por películas como 'El lobo de Wall Street' y 'El Aviador'.



De acuerdo con un artículo de la revista 'GQ', su fortuna se estima en unos 260 millones de dólares. El medio resalta que DiCaprio ha gastado parte de su dinero armando su colección de arte, que es una de las más importantes entre las estrellas de Hollywood. Tiene obras de Picasso, Salvador Dalí, Frank Stella, entre otros artistas.



El ambientalista también es dueño de mansiones y apartamentos de lujo. Algunas de sus propiedades tienen enfoques ecológicos: como su diseño, sus funcionalidades y las actividades que allí se pueden realizar.



Por supuesto, DiCaprio también invierte grandes sumas de dinero en diversos proyectos ambientales. En septiembre de este año, por ejemplo, se conoció que el actor decidió apostar por dos start-ups que desarrollan carne a partir de células animales: 'Aleph Farms' y 'Mosa Meat'. Para ello, invirtió capital y se convirtió en uno de sus asesores.



Por 'Don't Look Up', su más reciente estreno, Leonardo DiCaprio recibió 30 millones de dólares como parte de su participación, dice 'Forbes'. En el filme, también actúa Jennifer Lawrence, protagonista de 'Los Juegos del Hambre'.

