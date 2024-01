León Larregui habló de cuando protagonizó video de Shakira: 'Ni sabía quién era'

Antes de convertirse en el líder de la influyente banda de rock mexicano Zoé, León Larregui llevaba una vida muy diferente. En los días previos a su fama musical, el artista trabajaba como animador gráfico y modelo ocasional, colaborando con marcas reconocidas y participando en proyectos creativos.



Uno de dichos proyectos fue su aparición en el videoclip de la canción 'Se quiere, se mata' de Shakira, un hecho que marcó un punto de inflexión en su carrera artística.

León Larregui habló de cuando protagonizó videoclip de Shakira: 'Ni sabía quién era ni me interesaba'



Durante una entrevista con 'El Comercio' de Perú, Larregui reveló detalles fascinantes sobre esta etapa de su vida.



"Ese día fui con mi novia de aquel momento para hacer el video. Yo ni sabía quién era Shakira ni me interesaba, pero necesitaba pagar la renta y andaba corto de efectivo. Acepté simplemente porque sí. No había un trasfondo de amistad con ella; yo era solo un chico de 22 años que quería pagar las cuentas e iniciar una banda", compartió desde su casa en Bruselas.

Esta experiencia, aunque aparentemente menor en su carrera, fue un paso hacia su sueño musical.



Posteriormente, Larregui formó Zoé con Sergio Acosta, Jesús Báez, Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola. Juntos, lograron consolidarse en la escena del rock mexicano con un historial de seis giras, cuatro álbumes, dos EPs y una sesión MTV Unplugged.

Además, en 2014, Larregui lanzó su proyecto personal, 'Solstis', un álbum que reflejaba su estilo único y su búsqueda espiritual. "Fue un momento de necesidad propia, de explorar lo que estaba viviendo, mi camino. Nunca fue mi intención terminar con Zoé, sino realizar un trabajo exploratorio necesario para mantener un equilibrio sano", explicó el músico a 'El Comercio'.

El amor y las mujeres



La música de Larregui no solo ha sido influenciada por sus experiencias profesionales, sino también por sus relaciones personales y familiares.



Las mujeres en su vida han sido una fuente constante de inspiración. Desde su madre, una figura clave en su desarrollo personal y profesional, hasta sus relaciones amorosas, todas han dejado una marca indeleble en su música.

Canciones como 'Paula', 'Love', 'Poli' y 'Miel' son testimonio del impacto emocional de estas relaciones en su trabajo.



“Las figuras femeninas siempre están presentes, de muy joven viví solo con mi madre y aprendí lo difícil que es ser una madre soltera e independiente. Desde lo que viví junto a ella hasta mis relaciones sentimentales personales, eso es lo que alimenta las letras”, dijo Larregui.



Su más reciente álbum, 'Prismarama', también lleva la influencia femenina, particularmente de su esposa Margaret Turck y su hijo Lucian.



"Una vez me dijo: ‘Tengo que decirte que realmente me gustan más tus demos, no en el estudio o con Zoé, sino cuando las haces en casa’. Por eso me aventuré a este proyecto y a producir este nuevo álbum", compartió el artista.

Controversias y redes sociales



La carrera de Larregui no ha estado exenta de controversias, muchas de las cuales se han magnificado a través de las redes sociales.



A pesar de su naturaleza introvertida, ha encontrado en las redes un espacio para expresar sus opiniones, a menudo generando debates y discusiones.



"Empecé en una época en la que las redes eran más amables. Ahora, como dice Peso Pluma, todo es más belicoso. Es divertido, aunque se debe tener cuidado. Yo, a veces, lo uso para desahogarme y nada más", explicó.

Sin embargo, fuera de las redes, Larregui prefiere la compañía de amigos cercanos y colegas musicales, como Enrique Bunbury y Adrián Dárgelos, con quienes ha colaborado en varias ocasiones.



Actualmente, se prepara para un evento especial junto a Laurent Brancowitz y Christian Mazzalai de Phoenix, reflejando su constante búsqueda de nuevas experiencias y colaboraciones.



"Esperamos poder cantar juntos en los escenarios. Sería genial poder subirme y cantar algunos temas. Es curioso porque a veces piden por redes sociales que cantemos... es complicado entender lo que quieren", concluyó Larregui en entrevista con Ángel Navarro.

