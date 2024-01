León Larregui denuncia haber sido rodeado y golpeado en París

León Larregui, el reconocido vocalista de la banda mexicana de rock Zoé, ha generado un revuelo en las redes sociales tras una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial de X (anteriormente conocida como Twitter).



En estos mensajes, Larregui afirmó haber sido víctima de una agresión física en la capital francesa, específicamente entre las calles Mabillon y Abillon, cerca del prestigioso Museo del Louvre.

La confusión entre los seguidores del artista se intensificó debido a la naturaleza poco clara de sus declaraciones. En uno de los mensajes, Larregui expresó: “Banda mafia Paris me acaban de madrear unos put#s. Rue Mabillon et rue Abillon”. Posteriormente, el cantante solicitó ayuda a compatriotas mexicanos en París, indicando sentirse discriminado y humillado tras el incidente.



Sin embargo, la preocupación de los fans se vio incrementada por la aparente incoherencia de los mensajes, lo que llevó a especulaciones sobre el posible estado de ebriedad de Larregui. Estas especulaciones no son ajenas al historial del cantante, quien previamente había sido detenido en 2010 por encontrarse en estado de ebriedad.



Ha vuelto el León Larregui q conocimos pero en París https://t.co/goQ5wh4AD6 pic.twitter.com/ghghHtiwK8 — Kevin (@kevinlopezmejia) January 4, 2024

Poco tiempo después de publicar los mensajes, Larregui eliminó dichas publicaciones de su cuenta. No obstante, las capturas de pantalla hechas por varios usuarios permitieron que los mensajes se viralizaran rápidamente. Hasta el momento, el cantante no ha emitido declaraciones adicionales sobre el incidente.



En las redes, las reacciones han sido variadas: mientras algunos expresan preocupación por el estado de Larregui, otros han optado por crear y compartir memes sobre el suceso.

