Esta conmovedora escena ocurrió esta mañana en el Centro Médico de Río Piedras en San Juan, Puerto Rico.



Un hombre, de aproximadamente 60 años, fue visto recostado en una banca fuera del centro hospitalario y, aunque pensaban que solo estaba descansando, recogieron su cuerpo horas después de percatarse que en realidad había fallecido.

El medio local ‘El Nuevo Día’ tuvo una entrevista con Carlos Gómez, médico del Centro Médico de Río Piedras, en la cual expresó que “una vez se llevaron el cuerpo, se ha quedado con esa cara de tristeza (...) ese perrito me partió el corazón. Fue una escena de mucha pena”.



(Además: ¡Indignante! Una mujer lanzó a su hija a la jaula de osos en Uzbekistán).



Aunque el cuerpo ya había sido removido, el perro permaneció en el lugar, como si estuviera esperando que su dueño volviera.

Allí se encontraban las pertenencias del hombre: Una neverita azul que el can cuidaba con tristeza.



“Este planeta está hecho de tal forma que somos interdependientes. Los animales y nosotros, el creador hizo un animal para el ser humano y ese animal se llama perro”, afirmó Gómez.



(Siga leyendo: Kéfir, 'el gato más grande' de las redes sociales).



La Fiscal del caso, Ivette Nieves, afirmó que el hombre aún no ha sido identificado y no presentaba signos de violencia. Medía 1.65 cm; vestía un pantalón gris oscuro, una camisa azul y unas chanclas de goma.



(Le puede interesar: Video: tras siete años perdido, perro se reencuentra con sus dueños).



Aunque esta historia fue muy conmovedora, tuvo un final feliz.



El médico José Antonio Herrera se enteró de este caso y, sin pensarlo dos veces, se dirigió al lugar para adoptar al perro. El doctor Herrera decidió llamar al can Leo, como una abreviación de León.

Más noticias

- Mula: ¿por qué es un animal híbrido y no puede tener hijos?

- Siete especies de primates de A. Latina entre los más amenazados del mundo

- La razón por la que los perros olfatean la zona íntima de los humanos

- Científicos crían peces sin espinas para que sean más fáciles de comer

Tendencias EL TIEMPO