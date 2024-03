Lenny Kravitz luce su cuerpo a los 59 años: tiene mejor figura que mayoría de jóvenes

El cantante y compositor estadounidense Lenny Kravitz es reconocido por sus sencillos inspirados en géneros del rock, funk y el blues como ‘Fly Away’, ‘I belong to you’, ‘I believe in love again’ y ‘Are you Gonna Go My Way’.

El martes 12 de marzo, el artista recibió su estrella en el paseo de la fama, tras obtener el premio Icono de la Música en los Peoples Choice Awards. Dicho lugar se encuentra en Hollywood, Estados Unidos, cuyo objetivo es destacar a las estrellas más relevantes del mundo durante un largo recorrido.

Durante la entrega, su hija, de 32 años, Zoë Kravitz, le dio un conmovedor discurso a su padre, mientras bromeó sobre su forma de vestir: "He visto cómo te presentas, cómo cuidas de la gente a la que quieres, he visto tu increíble dedicación al arte, pero sobre todo he visto tus camisetas. Según mi padre, si no deja al descubierto tus pezones, no es una camiseta”.

Lo que generó diversas risas entre las personas que los acompañaban para recibir el reconocimiento, pues su manera de vestir puede ser uno de los aspectos que más lo caracterizan y lo aprovecha al máximo para resaltar su figura.

Tras esto, Zoë Kravitz continuó diciendo que su estilo le daba vergüenza cuando era pequeña, pero ahora que es grande podía ver lo “cool” que era y que “lo respetaba”. Después, agregó: “Haces que se vea bien. Tu relación con la camisa de punto es probablemente la más larga. Y funciona”.

Recientemente, el cantante, de 59 años, publicó una foto en su perfil de Instagram, en la que presumía sus abdominales y su aspecto, que fue alagado por los internautas al tener un físico envidiable para muchos a esa edad.

En la imagen se le veía utilizando un par de gafas de sol y unos jeans azul claro sin sus zapatos ni camisa, mientras disfrutaba del sol al aire libre, lo que llamó la atención de sus seguidores.

“Yo era ateo hasta que te vi y no supe a quién agradecerle”, “Extraña manera de proponer matrimonio, pero la respuesta es sí”, “Imagínate caminar por el bosque y cruzarte a Lenny sin camisa”, “Mis ovarios, Jesús”, “Dios existe”, “Voy al gimnasio, adiós” y “Deja que ese sol brille en Lenny”, son algunos de los comentarios más destacados.

