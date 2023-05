Leni Klum, hija mayor de la supermodelo Heidi Klum, ha estado bajo el ojo público desde que nació en 2004. Pero, a pesar de la gran presencia mediática de su familia, Heidi Klum protegió a su hija de la industria de la moda durante su infancia.



A partir de los 16, fue cuando Leni empezó a dar sus primeros pasos como modelo. Ahora, con 1,8 millones de seguidores en Instagram y varias campañas para firmas prestigiosas a sus espaldas, todo apunta a que va a ser la supermodelo que encumbre a la generación Z.



Leni nació en Nueva York, el 4 de mayo de 2004. Es hija de la top model alemana Heidi Klum y el empresario italiano Flavio Briatore. Fue adoptada a los 5 años por el cantante Seal, que tiene otros tres hijos con Klum: Henry, Johan y Lou Samuel. Siendo hija de una supermodelo, todo apuntaba a que seguiría los pasos de su madre. Aunque con 12 años recibió sus primeras ofertas, fue la propia Heidi quien prefirió esperar a que Leni fuera más madura.

“Es evidente que como madre quiero que mi hija haga lo que ella realmente quiera hacer”, dijo Heidi a la revista People. “Esta industria es genial, me apasiona y he estado en ella durante más de 20 años”, aseguró.

Pero después matizó: “Pero también implica hacer un montón de viajes y sacrificios, es diferente... Tienes que ser una persona fuerte, sobre todo como mujer, debes ser muy fuerte”.

La propia Leni lo confirmó a Elle UK: “Mi madre no me dejaba”, afirmó. Sin embargo, en otras entrevistas también ha desvelado que tuvo claro que compartía la vocación materna desde muy temprano. “Iba al trabajo de mi mamá todo el tiempo”, confesó a la revista Flaunt, “para mí era lo más interesante. La veía y pensaba ‘esto es tan divertido y emocionante… esto es lo que quiero hacer’ ”.



Así, tuvo que esperar a cumplir los 16 años para poder entrar en el mundo de la moda. Lo hizo en 2020, posando junto a Heidi en una revista. Y a partir de ahí, empezó a trazar su propio camino. Poco después, Leni fue escogida para protagonizar la portada de Hunger Magazine. Desde entonces su carrera no ha dejado de crecer. Con tan solo 18 años, ya ha trabajado para campañas millonarias.

En la cresta de la ola

Y es que a su corta edad, Klum ya ha desfilado para firmas tan destacadas como Dolce & Gabbana (D&G) en Venecia, Dior, o Michael Kors, y ha sido protagonista de una campaña de la marca Chopard. Cualquiera diría que debutar en el mundo de la alta costura de la mano de D&G podría suponer presión, pero para ella no fue así: “Sinceramente, estaba tranquila”, dijo a la revista Elle UK, demostrando que lo suyo es algo innato que viene de casta.

En 2022, madre e hija protagonizaron juntas una campaña de lencería para Intimissimi que no estuvo exenta de polémica y que repitieron esta semana para la misma marca. Heidi Klum fue acusada de sexualizar a su hija adolescente. Ambas respondieron repitiendo para la marca, esta vez en pijamas. Además, Leni afirmó para Flaunt que para ella trabajar con su madre es “como trabajar con una mejor amiga”.

Sin embargo, la joven se presenta a sí misma en su perfil de Instagram como una chica normal que comparte con sus seguidores fotos de su día a día, sus actividades de ocio y su familia, mostrando también sus inseguridades como cualquier otra persona.

Por ejemplo, ha mostrado abiertamente su acné, un problema que afecta a muchas personas, y ha publicado fotos de ella misma sin maquillaje en Instagram: “mi piel en un mal día”, escribió. Así, la modelo trata de transmitir un mensaje de empoderamiento y autoaceptación a otros jóvenes que la siguen.

También es sabido que tiene una relación con Aris Rachevsky, hijo de Rhea Rachevsky, la cofundadora de Early Morning Riot. Hicieron su primera aparición pública como pareja en la Semana de la Moda de Berlín en 2021.



Sin embargo, el romance parece venir de años atrás, pero Aris se caracteriza por mantener un perfil bajo y el noviazgo siempre ha estado en un plano discreto, aunque Leni muestra su amor en Instagram: “mi persona favorita”, escribió en una foto junto a él.

En cuanto a su carrera, sigue siendo una que nunca para. Una de sus últimas colaboraciones ha sido ‘FILA meets Leni Klum for Deichmann’, una colección de ropa deportiva con el rostro de Klum como protagonista: “superconfortables y fáciles de combinar, espero que les encante tanto como a mí”, escribió la modelo en su Instagram acerca de las prendas.

En definitiva, Leni Klum parece ser la digna heredera de su madre: con toda la belleza y talento de antaño, pero adaptada al lenguaje e ideas de las generaciones jóvenes, esta prometedora modelo es otra prueba más de que las mujeres facturan.

NORA CIFUENTES

EFE Reportajes

En Twitter: @EFENoticias

AUTOR: REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO