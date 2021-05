Lenard Vanderaa rompió con Daniella Álvarez y denuncia amenazas

La exreina de belleza Daniella Álvarez, quien representó al país en 2012 en Miss Universo, cumplió un año de la cirugía que le cambió la vida. En mayo de 2020 le fue amputada gran parte de su pierna izquierda tras sufrir una isquemia, que le hizo debatirse entre la vida y la muerte.

Durante todo el proceso, su familia y su novio, el actor Lenard Vanderaa, estuvieron acompañándola, gestos de cariño que compartía la modelo y presentadora a través de sus redes sociales.



(Lea también: Así es la vida de Daniella Álvarez un año después de perder su pierna).



Sin embargo, Daniella confirmó hace pocos días la sospecha de muchos de sus seguidores: terminó la relación que sostenía con Vanderaa.



En sus historias, Álvarez compartió una foto de ambos acompañada de un sentido mensaje: “El que me demostró cada día el significado del amor incondicional. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras”.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación de Daniella Álvarez aquí).



Por su parte, Lenard subió un video a su Instagram TV en el que admitió que ya no está con Daniella y que ha recibido amenazas por ello.



Vanderaa confesó que: “Es verdad que durante todo el proceso del año pasado recibí muchos mensajes muy bonitos de apoyo y de cariño por todo lo que pasó”, sin embargo, destapó la otra cara de la moneda.



“Hay muchos mensajes que he ido recibiendo durante meses, día tras día, de muchos insultos, de faltar al respeto e incluso amenazas contra mi persona”, indicó.



El artista aseguró que le parecía apropiado hablar de la situación debido a que “se cruzó una línea”, pues amenazaron a su familia también.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



Además, el joven confesó que ciertas personas señalaron que huyó a su país de origen (España) tras haber dejado a la colombiana.



“Me tuve que ir por unas circunstancias y no tiene nada que ver con mi Visa. Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna o porque quería seguidores”, dijo en el video, añadiendo que "lo único que hice fue apoyar a mi pareja en uno de los momentos más difíciles de su vida porque me necesitaba. Estuve ahí 24 horas al día durante meses".

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



Por último, enfatizó en que solo desea lo mejor para su exnovia. Sin decir la causa real de la ruptura, reflexionó sobre el hecho de que las personas no saben lo que en realidad pasa del otro lado de la pantalla.



Actualmente, Vanderaa se encuentra en su natal Mallorca, en España, mientras que Daniella se desempeña como presentadora del reality ‘El Desafío’ (2021), en Colombia.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO