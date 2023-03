Eleonora Pons Maronese, más conocida en redes sociales como ‘Lele’ Pons, una de las creadoras de contenido más influyentes de Latinoamérica y Estados Unidos, ha decidido utilizar sus redes para promover el “amor propio” y los “cuerpos reales”.



Con más de 52 millones de seguidores en Instagram, la celebridad de internet, quien recientemente celebraba su boda con el artista Guaynaa, se hizo viral tras publicar una foto mostrando su celulitis.

(Lea también: Quinceañera fue plantada por bailarines; su madre se puso traje para bailar vals).

En sus redes sociales, entre publicaciones divertidas y jocosas, Pons también aprovecha para resaltar la importancia de abogar por la “belleza real y sin filtros”, según ha dicho en algunas ocasiones.



En ese sentido, se hizo viral una publicación en la que se encuentra junto a dos amigas posando de espalda con la intención de mostrar la celulitis que tiene en su cuerpo, para dar un mensaje de ‘amor propio’.

El post ha tenido más de dos millones de ‘me gusta’, además de recibir cientos de comentarios de agradecimientos por parte de sus seguidores por traer a la mesa de las redes sociales estos temas tan estigmatizados.



De hecho, muchas celebridades han empezado a hacer este tipo de publicaciones para desmontar la idea de perfección que ha vendido internet por muchos años, sobre todo alrededor de la celulitis, que afecta a más del 90 % de la población femenina.

(Le puede ayudar: Video: Estudiante defiende a su profesora tras ser golpeada por otro alumno).

Personajes como ‘Lele’ usan sus redes sociales como muestra de sus imperfecciones con mucho humor y de manera divertida, tocando temas como el acné que a veces tiene.



La fotografía de la creadora de contenido, que se hizo famosa gracias a su contenido en el extinto ‘Vine’, no tardó en llenarse de comentarios resaltando la necesidad de mostrarse más reales y menos “perfectas” en redes.

“¡Eres tan real! Me encanta que le haces entender a todas las chicas que todo esto es parte de la vida y que la perfección no existe! Que lo que importa es la actitud y positivismo independiente existan tropiezos!”, escribió una seguidora.



“Dejen de mentir en el Instagram tantas mujeres predominando una perfección que no existe” y “Que bonito ver esto, Dios, y yo que nunca uso short por acomplejada, ahora gracias a ti soy más valiente más segura”, fueron otros de los comentarios.

(Le puede interesar: ¿Se le borró la sonrisa? Hombre es despedido mientras grababa su teletrabajo).

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Video: joven asegura que su perrito muerto apareció para darle el último adiós

'La cicatriz francesa': Así es el peligroso desafío viral de moda en TikTok

Sospechaba infidelidad y puso laxante en la comida de su esposo: 'Cayeron ambos'