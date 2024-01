Lejos de Hollywood: así es la nueva vida de Cameron Diaz como 'influencer' gastronómica

Cameron Diaz, una de las actrices más queridas de la industria del cine estadounidense, se encuentra en una etapa de su vida completamente diferente a la que solíamos conocer.



Después de una carrera exitosa en Hollywood, que incluyó películas icónicas como ‘Los Ángeles de Charlie’, ‘La máscara’, ‘Loco por Mary’ y ‘La boda de mi mejor amigo’, Diaz decidió dar un paso al costado en 2015 para centrarse en su familia y en sí misma.

Sin embargo, esta transición la llevó a una inesperada y apasionante aventura en el mundo de la gastronomía, convirtiéndose en toda una influencer en la actualidad.



Hace años, Cameron Diaz contrajo matrimonio con el músico Benji Madden y posteriormente tuvo a su hija Raddix Madden a través de un proceso de subrogación de vientre.



Este momento crucial en su vida, que coincidió con su cumpleaños número 40 (actualmente tiene 51), marcó un cambio significativo en su carrera y en sus prioridades.

A lo largo de más de un año, Cameron se asoció con una amiga y lanzó su propia marca de vino, Avaline, una aventura empresarial que ha demostrado ser un éxito rotundo.



Además, la actriz decidió romper con varios estereotipos y hablar abiertamente sobre su vida y su nueva pasión en entrevistas, como la que concedió a 'Yahoo Finanzas' en 2021, donde afirmó: "Es simplemente un momento diferente en mi vida (...) Ahora estoy aquí y esto es lo más satisfactorio que he hecho en mi vida. Tener una familia, estar casada y tener nuestro pequeño núcleo (...) Es simplemente lo mejor".



Cameron Diaz ha sido franca acerca de las presiones y expectativas a las que las mujeres se enfrentan en la sociedad.



En una entrevista en el podcast Rules Breakers de la 'BBC' en 2020, compartió su propia experiencia al decir: "Soy absolutamente una víctima de todas las objetivaciones y explotaciones sociales a las que están sometidas las mujeres. Yo misma me he creído en todas ellas en ciertos momentos (...) Es difícil no hacerlo, es difícil no mirarte a ti misma y juzgarte contra otros marcadores de belleza (...) Ahora soy como salvaje, soy como un animal salvaje, soy una bestia."



Cameron Diaz está dedicada a su familia y sus negocios. Foto: Michael Nelson / EFE

La vida de Cameron Diaz como empresaria e influencer gastronómica

En julio de 2020, Cameron Diaz decidió dar un giro a su cuenta oficial de Instagram y revelar una faceta poco conocida: su pasión por la cocina y los alimentos saludables.



La actriz compartió un pequeño video donde explicaba cómo preparar una ensalada con maíz tostado, incorporando hábilmente la promoción de su marca de vino como parte integral de la receta.



Desde ese momento, Cameron se aventuró a compartir su vida en la cocina de su hogar, a menudo sin maquillaje y en un ambiente que contrastaba con los sets de cine a los que estábamos acostumbrados.



Surgió una nueva versión de Diaz que continúa hasta hoy, con una rutina que se ha convertido en una sección llamada "Cocinando con Cameron".

Abriendo las puertas de su hogar a sus seguidores, Cameron los alentó a preparar sus propias comidas saludables. Desde California para el mundo, sus más de 11 millones de seguidores pudieron conocer el lado más humano de la actriz, aquel que siempre buscó compartir.



En marzo de 2022, Cameron se unió al chef Roy Choi para crear propuestas veganas que se complementan perfectamente con su vino. Su nuevo estilo de vida como empresaria culinaria tuvo un gran impacto, y fue invitada al programa de Jimmy Fallon, 'Fallon Tonight', en el que habló sobre su presente y la misión de su marca.



En julio de 2020, Cameron Diaz presentó al mundo su proyecto de bebida alcohólica en colaboración con Katherine Power. Utilizó la cocina como una forma de promocionar su producto, a pesar de que el vino no se produce en los Estados Unidos, sino que proviene de viñedos en España, Francia, Italia y Grecia.



Esta conexión directa con la cocina la conecta profundamente con su verdadero ser.

Cameron Díaz tuvo su primer papel protagónico en 'La máscara'. Foto: New Line Cinema

La respuesta del público fue abrumadora. Sus ensaladas, platos calientes, postres y una amplia variedad de recetas le valieron miles de reproducciones y una gran repercusión en los medios de su país.



Los comentarios de sus seguidores en las redes sociales no dejaron lugar a dudas sobre el impacto positivo que tuvo su nuevo camino: "Tu autenticidad natural brilla con cada publicación que hacés"; "Hermosa"; "Me encanta ver tus preparaciones y verte cocinar"; "Eres una mujer tan grande, Cameron"; "Impresionante como cocinás de manera tan divertida", son solo algunas muestras del aprecio y el apoyo que ha recibido de su comunidad en línea.



A pesar de haber abandonado el cine durante casi ocho años, Cameron Diaz fue tentada a regresar por el director Seth Gordon en 2023 para protagonizar la película 'Back in Action', que se estrenará en Netflix en 2024. Aunque aún no se han revelado muchos detalles, trabajará junto a un elenco que incluye a Jamie Foxx, Kyle Chandler y Glenn Close.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.