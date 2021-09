Legalmente Rubia: 20 años después, así lucen sus protagonistas

Este 2021 se cumplen 20 años del estreno de la primera película de ‘Legalmente Rubia’, la comedia romántica que está lejos de ser superficial y, por el contrario, aporta una reflexión sobre los estereotipos y el empoderamiento femenino.



La película cuenta la historia de una mujer joven que decide inscribirse a Harvard para estudiar leyes. Inicialmente, lo hace con el fin de recuperar a su novio.



Sin embargo, la abogacía resulta ser su vocación y logra demostrarle a más de uno que ella es mucho más que una ‘rubia tonta’, como la suelen tratar los demás.



El filme fue protagonizado por Reese Witherspoon (Elle Woods), Luke Wilson (como Emmett Richmond) y Selma Blair (quien interpreta a Vivian Kensington).



Es una adaptación cinematográfica del libro homónimo ‘Legally Blonde’ (en inglés), escrito por la novelista estadounidense Amanda Brown.



Las buenas noticias para los fanáticos de esta producción, que es considerada como un clásico, es que ya está confirmada una tercera entrega, que contará con los mismos actores como protagonistas. Será estrenada en mayo del 2022.



La cinta, que aún es muy recordada, fue todo un éxito en taquilla. Pero ¿se ha preguntado cómo se ven los actores que la protagonizaron, 20 años después de las grabaciones? Le mostramos.

Reese Witherspoon

Antes de protagonizar la película y encarnar a Elle Woods, ella ya estaba construyendo una carrera exitosa en Hollywood. Sin embargo, se dice que su carrera fue otra después de este papel, que definitivamente la impulsó al estrellato.



Después de eso, Reese ganó el Premio Oscar en 2006 por su trabajo en ‘Walk the line’ ('Johnny y June: pasión y locura', en español) en la categoría de Mejor actriz. En la película interpretó a June Carter, pareja de Johnny Cash.



Esa actuación también le ameritó el Globo de Oro, un BAFTA, un Premio del Sindicato de Actores y otro de la Crítica Cinematográfica.

Reese Witherspoon tiene ahora 45 años, es una exitosa actriz. Foto: MGM/ Instagram @reesewitherspoon

Recientemente participó en ‘Big little lies’, serie dramática de HBO. También interpretó a Elena Richardson en la serie 'Little fires everywhere' (‘Pequeños fuegos por todas partes', en español), de Amazon Prime.



En 2016 fundó la productora Hello Sunshine, la cual vendió hace poco, convirtiéndose, a los 45 años, en una de las actrices más ricas del mundo.

Luke Wilson

Este actor estadounidense tiene ahora 49 años. Aunque no ha ganado gran cantidad de premios, sí ha seguido en el mundo de la actuación.



Durante su carrera ha participado en 58 películas y 8 series, de las cuales la mayoría son comedias.

Luke Wilson, hermano de Owen Wilson, luce así a sus 49 años. Foto: MGM / Warner Bros. Television Distribution

En sus participaciones más recientes aparece la serie de superhéroes ‘DC's Stargirl’ y el drama documental ‘Emergency Call’ ('Llamada de Emergencia', en español).



Es hermano del también actor Owen Wilson, con quien ha compartido pantalla en varias producciones.

Selma Blair

Después de encarnar a 'Vivian Kensington', quien pasó de ser la enemiga de la protagonista a convertirse en una muy buena amiga, continuó participando en el cine y el teatro. En la actualidad tiene 49 años.



En sus trabajos más recientes interpretó a la madre de las Kardashian-Jenner en la serie ‘American Crime Story: The People v. OJ Simpson’.

Selma Blair padece una enfermedad degenerativa. Foto: Instagram @selmablair

Otras de sus participaciones memorables fueron ‘Hellboy’, como 'Liz Sherman', y su interpretación de Kendall Ryan en la película de terror ‘Mamá y Papá’, en la cual compartió pantalla con Nicolas Cage.



En 2018 sorprendió a sus fans al confesar que padecía esclerosis múltiple. La actriz narra toda su experiencia en el documental ‘Introducing Selma Blair’, el cual se estrenará en octubre de este año.



Aún sigue lidiando con esa enfermedad degenerativa.

Jennifer Coolidge

Se encargó de interpretar a 'Paulette Bonafonté', otra de las entrañables amigas de 'Elle'. La actriz ya era reconocida en ese momento por su participación en las películas de ‘American Pie’.

Jennifer Coolidge tiene ahora 60 años. Foto: MGM/ Insagram @theofficialjencoolidge

También tuvo pequeños papeles en las series ‘Sex and the City’ y ‘Friends’. Además de prestar su voz en otras producciones, hizo la voz de 'Lazy Susan' en la serie animada de Disney ‘Gravity Falls’ y participó en la película ‘Emoji’.



Con 60 años se ha empezado a desvincular de los seductores papeles que solía hacer. Hace poco trabajó en ‘The White Lotus’, una miniserie de HBO. Su papel, según portales especializados, es todo un éxito.

Linda Cardellini

Linda interpreta a 'Chutney Windham', la chica que estaba inmersa en un caso de investigación por la muerte de su padre.



Desde ese entonces, sus papeles han sido cada vez más recurrentes y recordados.

En 2002 encarnó, en la película de ‘Scooby Doo’, a 'Vilma'. Entre 2003 y 2009 interpretó a 'Samantha Taggar' en la serie de televisión ‘ER Emergencias’, con la que se hizo bastante conocida.

Linda Cardellini ha trabajado en cantidad de producciones y se ha hecho muy conocida. Foto: MGM/ Instagram @lindacardellini

En 'El Fundador', que narra la historia de la fundación de McDonald’s, interpretó a 'Joan Smith', la esposa del protagonista.



Participó en el Universo Cinematográfico de Marvel interpretando a 'Laura Barton', la esposa de Clint Barton, en la película 'Avengers: Endgame'.



En la actualidad hace parte del elenco de ‘Bloodline’, una serie de suspenso, original de Netflix, interpretando a Meg Rayburn.

Jessica Cauffiel

La actriz, de 45 años, ha participado, en su mayoría, en películas de comedia y romance. En ‘Legalmente Rubia’ interpretó al personaje de Margot.

Jessica Cauffiel ahora es directora y productora. Foto: MGM/ @jessicacauffiel

También es recordada por su participación en ‘¿Dónde están las rubias’, como una de las amigas: 'Tori'.



Además de ser actriz, ha sido productora y directora de producciones como el documental ‘The Original Mind’, de 2011, o ‘The Master’, de 2018.



Matt Davis

Matt Davis, después de interpretar al novio de 'Elle', participó en la serie de televisión ‘The Vampire Diaries’, de 2009, con el papel del profesor 'Alaric Saltzman'.

Matt Davis es reconocido por su papel en The Vampire Diaries. Foto: MGM/ Instagram @mattdavis.obsessed

En los últimos años ha seguido ligado a su personaje en la serie de vampiros, debido a que participó en las secuelas ‘The Originals’ (con una aparición especial) y ‘Legacies’.



Bien se puede decir que su papel en ‘Legalmente Rubia’ fueron los primeros pasos que le permitieron despegar su carrera y darse a conocer en el medio. Ahora el actor tiene 43 años.

