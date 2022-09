Detrás de cada éxito musical no solamente existe un gran artista, sino una musa que ha hecho posibles hasta los sueños que parecían más inalcanzables. Las composiciones de ‘Leandro Díaz’ son una clara prueba de ello, pues más que íconos de la música vallenata, son un canto al amor y a Matilde Lina, una bella mujer que se robó el corazón del apodado ‘Rey del vallenato’.

Con el estreno de la telenovela ‘Leandro Díaz’ en las noches del ‘Canal RCN’, los televidentes han quedado enamorados de la majestuosa belleza y la arrolladora personalidad de Matilde Lina, un personaje que, en la ficción, es interpretado por la actriz cartagenera Laura de León, recordada por su participación en producciones como ‘La Ley del Corazón 2’, ‘La luz de mis ojos’ y ‘Esmeraldas’.

El inicio de esta historia no sólo ha cautivado a los espectadores, sino que ha generado aún más preguntas que respuestas respecto a la identidad de la mujer que le sirvió de inspiración a la leyenda vallenata para llegar a la cima.



“Cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana”, dijo entonces el compositor guajiro entre ritmos diversos y acordeones. Aunque cierto, Leandro Díaz se quedó corto al describir los innumerables atractivos de quien por esa época le quitaba más de un suspiro.

Leandro y Matilde se conocieron en medio de una celebración en la Guajira. Foto: Twitter: @colombia_hist

Una larga melena oscura, unos delicados rasgos y una intensa mirada pudieron haber sido los causantes de que Leandro Díaz quedara flechado de Matilde en una celebración que se hacía en el municipio de Manaure, La Guajira, de no ser porque cuando llegó cuando el momento de conocer a su musa, sólo pudo hacerlo a través de su voz y aroma -el juglar quedó ciego a los ocho días de nacido-.



Cuando le preguntaron a Matilde qué creía que había enamorado a Leandro de ella no dudó en contestar con naturalidad: “No sé, de pronto la amabilidad, mi tono de voz. Él estaba enamorado de mi, porque en una parranda que estaba él echó un verso y yo estaba con mi marido, y él lloró y yo pensé: ‘No vuelvo más donde esté Leandro parrandeando’", dijo para el diario local ‘El Pilón’.



El hecho de que Matilde tuviese esposo en la época en la que conoció a Leandro no fue un impedimento para que sus vidas quedaran unidas para siempre. Aunque su amor nunca fue consumado, sí logró ser inmortalizado en uno de los grandes éxitos musicales de todos los tiempos, la canción ‘Matilde Lina’.

"Para mí Leandro era un buen compositor, el hombre que me inmortalizó, el hombre que hizo la canción más bonita, yo lo apreciaba mucho por eso, pero como hombre para mí no lo quise (...) Yo tenía mis hijos y no iba a dejarlos por él, así como él no iba a dejar a sus mujeres por mí. Pero él me decía: ‘Vamos a ser felices Matilde, vamos a vivir juntos’”, indicó al periódico anteriormente mencionado.

Aunque el aspecto físico de Matilde actualmente dista mucho de lo que fue hace algunos años, en su sonrisa aún quedan vestigios de un amor que sobrevivió décadas, inspiró un éxito vallenato y, ahora, llega a la pantalla chica para entretener y enamorar a los televidentes.

🎼 Es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama 🎼La Propia Matilde Lina!!! pic.twitter.com/Q3uJ2SLEAb — La Niña Patry (@PATRICIAELENALO) October 27, 2017

