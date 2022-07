Han pasado nueve años desde que se conoció el fallecimiento de la estrella juvenil, Cory Monteith. El actor mantuvo una relación de idas y venidas con su co-protagonista Lea Michele.



El 13 de julio de 2013, Monteith fue encontrado en su habitación de hotel sin signos vitales luego de que los trabajadores del lugar forzaran la puerta para entrar. El actor de 31 años sufrió una sobredosis.



Los reportes de las autoridades dicen que el canadiense tomó una combinación fatal de alcohol y heroína que lo llevaron a tener un paro cardiaco. Apenas tres meses antes, había salido de un centro de rehabilitación donde estuvo por consumo de estupefacientes.



Monteith murió en el 2013. Foto: Instagram: @leamichele

La muerte de la gran promesa de Hollywood sorprendió a todo el mundo del espectáculo. ‘Glee’ seguía al aire en ese momento y era una de las series más vistas de la época.



Los compañeros de grabación de Monteith se mostraron afectados por la noticia. Especialmente Lea Michele, con quien tuvo una relación dentro y fuera de la pantalla.



Ahora en el aniversario de la muerte del actor, las redes sociales se llenaron de homenajes y mensajes en recuerdo a la memoria de Cory.



Michele se unió a la conmemoración y publicó una foto en su historia de Instagram donde aparecen los dos. En la fotografía se puede ver a Monteith usando un traje y corbata mientras ella lleva un vestido azul y flores en sus manos. La imagen la acompañó de un corazón rojo.



Los fanáticos no dejaron pasar el mensaje de Lea, que raramente habla de ese momento de su vida. En la actualidad, la actriz está casada y apenas hace un año recibió a su primer hijo.



La canción que le dedicó Lea Michele

Una semana después de que se conoció la muerte de Cory Monteith, Lea acudió al estudio y realizó una canción para expresar cómo se sentía.



El tema lleva por nombre ‘If You Say So’, que traduce ‘Si tú lo dices’ y fueron las últimas palabras que el actor le dijo a Michele. Según la actriz y cantante, desde que murió no se pudo sacar esa conversación de la cabeza.



“Tu dijiste ‘te amo’, yo dije ‘te amo más’ y después de un respiro y una pausa dijiste ''si tú lo dices” relata la letra del sencillo.



En una entrevista con ‘Seventeen’, la estrella de ‘Glee’ explicó que está agradecida de haberle dicho a Cory que lo amaba, horas antes de que falleciera.



La canción está incluida en su álbum Louder, estrenado en el 2014. El disco estaba listo para salir un año antes pero fue pospuesto tras la trágica suerte de Monteith.

