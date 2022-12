La familia de Darren James se alegró como nunca antes: en su cuenta bancaria apareció de la nada una multimillonaria suma. Con solo contar los ceros de la exuberante cifra, automáticamente se convertía en una de las personas más ricas de todo el mundo.

“Estoy como, ‘¿de dónde vino eso?’. Todo lo que pensábamos era quién tocaría a nuestra puerta porque, para empezar, no conocemos a nadie con esa cantidad de dinero”, expresó James para el medio local ‘Fox’ luego de que su esposa le mostrara desde el celular la transferencia recibida.



En total, la suma ascendía a los 50 mil millones de dólares (más de 242 billones de pesos colombianos), lo que ponía al estadounidense diez veces más rico que Richard Branson, el empresario creador de la marca Virgin.

¿Qué haría con tanto dinero?

Pero la felicidad se apagó conforme llegaron las dudas. ¿Quién le hizo la transferencia? ¿Por qué le enviaron ese dinero? Incluso, pensó que detrás de todo estaría algún tío multimillonario perdido que quería expresarle afecto. Desechó la idea, pues su vida no tenía nada que asimilarse a un cuento.



¿Y si se quedaba con el dinero? Aunque fue una idea fugaz, las convicciones de James no le permitían quedarse callado y continuar su vida, ahora siendo un multimillonario. Antes había trabajado en el Departamento de Seguridad Pública de Luisiana, Estados Unidos, una entidad que casualmente supervisa la libertad condicional de reclusos por distintos delitos.



Eso sí, tenía algo claro. En caso de que la transferencia fuera correcta, invertiría el dinero para construir un hospital infantil o ayudar a su comunidad.

“Bendeciría a otras personas, para darles la esperanza de que hay algo positivo en este mundo. Ese es mi mayor sueño”, pensó. “"Me encanta poder bendecir a la gente. Me encanta poder hacer lo correcto”.



Sin embargo, tenía que aterrizar y dejar de soñar. “Sabíamos que eso no era nuestro. No lo ganamos, así que no podemos hacer nada con él”, reflexionó a las pocas horas.

Para que las dudas no retumbaran su cabeza, tomó el teléfono y se comunicó de inmediato con el banco Chase, quienes efectivamente le dijeron que se trataba de una equivocación. Su cuenta había cambiado el saldo en el marco de un error que afectó a otros clientes.



Como era fin de semana, James vio que los ceros se desvanecieron hasta el martes siguiente.

“El problema se resolvió y esas cuentas ahora muestran saldos precisos”, informó el banco para el medio local citado.



No le dieron mayores explicaciones al que por un momento se volvió multimillonario, lo que llevó a James a tener distintas teorías. “Quiero saber por qué sucedió. Eso te hace pensar en la seguridad de la cuenta”, concluyó.

En Estados Unidos, al igual que en otros países, es considerado un delito retener fondos que se recibieron por equivocación. Al momento de abrir una cuenta, la entidad financiera hace firmar al cliente varias cláusulas, una en la que especifica que si tiene un sobrepago, debe devolver el dinero total.

