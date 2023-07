Este hombre en Brasil se convirtió en millonario de la noche a la mañana, Antonio Pereira do Nascimento recibió repentinamente en su cuenta, unos 113 millones de pesos colombianos.



Cuanto notó la diferencia, el chofer no se lo pensó dos veces y se puso en contacto con el banco para devolver de inmediato el dinero.



Este hombre, que trabaja como conductor de bus, no cuenta con un ingreso fijo y tiene cuatro hijos y 14 nietos, no dudó en devolver el dinero. “No pensé ni un segundo en hacer el mal. Soy una persona muy honesta, sólo quiero lo que es mío”, dijo.



“Nunca he visto dinero así en mi vida y nunca lo conseguiré en mi vida, solo si gano en el mega sena [lotería popular en Brasil] y no juego. Así que es difícil”, agregó Antonio a TV Anhanguera.



Según narró, lo primero que hizo fue contactar su esposa y decirle que ya eran ricos, pero su mujer, le dijo que tenían que devolver el dinero: "Fui hasta el banco, firmé el papel y, a las nueve de la noche".



