¿Le terminaron por WhatsApp? Esto es lo que debe y no debe hacer, según la psicología

Es normal que durante una ruptura usted se sienta un poco desanimado, ansioso, triste o confundido, puesto que las sustancias químicas como la dopamina y la oxitocina disminuyen, lo que puede producir un poco de malestar, según ‘El Universal’.



(Lea también: ¿Cuál es la razón número uno por la que las parejas se separan? Abogada responde).



En el momento de la ruptura el cerebro queda en un estado de ‘shock’, lo que libera cortisol como mecanismo de respuesta, esto produce que el estrés aparezca y disminuya la serotonina. Esto puede darle dolores de cabeza, falta de motivación o apetito.

Cabe destacar que cada persona tiene una manera de reaccionar completamente diferente a otras y el cómo afecte una noticia de ruptura también dependerá de la manera en la que se lleva a cabo su separación.



(Siga leyendo: ¿Qué puede hacer si su expareja le busca, pero no quiere volver con usted?).

¿Qué debe y no hacer cuando le terminan por WhatsApp?



Puede que al recibir un mensaje de ruptura usted se haga miles de preguntas sobre qué fue lo que salió mal en su relación y necesite tener una conversación con esa persona para dejar claros sus sentimientos o necesidades, por lo que al recibir la noticia puede solicitarle una llamada o un encuentro cercano.



En caso de que su expareja no quiera aceptar estas condiciones, se recomienda que no le continúe insistiendo, no le escriba, no realice llamadas o busque en su casa al sujeto en cuestión. En estos casos debe afrontar su duelo sin una respuesta sobre la decisión del otro, según la página de psicología ‘Psico Jaén’.



(De interés: Parejas: ¿es bueno darse un tiempo cuando se está en una relación?).

Muchos expertos recomiendan hacer el famoso ‘contacto cero’, lo que puede ser muy útil durante el duelo, pues es recomendable que la elimine de sus contactos y redes sociales, ya que el revisar sus publicaciones no es algo beneficioso para su salud mental, de acuerdo con la página de consultas psicológicas ‘Siquia’.



Debe aceptar que la persona con la que usted sostenía una relación no es como realmente esperaba, puesto que el terminar mediante un mensaje de texto sin tener el espacio de una conversación madura sobre lo sucedido le revela la poca responsabilidad afectiva e inteligencia emocional que tiene, según la página de psicología ‘Psico Jaén’.



No busque superar su tristeza con otra relación, pues para el cuidado de su salud mental y de las personas a su alrededor, debe tomarse el tiempo que necesite para enfrentar su duelo, de acuerdo con la página mencionada anteriormente.

¿Qué impacto tiene en nuestra salud la falta de actividad sexual?

Más noticias en EL TIEMPO

Algunas de las rupturas más sonadas del 2023: Rosalía, Sebastián Yatra y Kylie Jenner

Los 10 pasos para olvidar a una persona de manera eficiente y rápida

¿Cómo terminar una relación de la mejor forma? Aquí, varias respuestas sobre el amor

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO