Después de casi un año de que le robaran un reloj al piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, las autoridades italianas detuvieron a cuatro sospechosos. Además, se filtró un video en el que se ve cómo el joven persiguió a los delincuentes en su Ferrari.



Las detenciones se dieron en el marco de una investigación policial alrededor de un grupo de ladrones. Tras allanamientos diversos, se encontraron “dos valiosos relojes” en la casa de uno de los delincuentes.

Los cuatro detenidos tienen antecedentes penales y son oriundos de Nápoles. Además de relojes, se encontró una gran cantidad de dinero. Si bien aún no se confirmó oficialmente que parte de los elementos pertenezcan a Leclerc, los Carabineri dieron a conocer unos videos en los que se ve cómo Leclerc persigue a los ladrones arriba de su Ferrari 488 Pista.



El joven, oriundo de Mónaco, los sigue segundos después de sufrir el robo de su reloj, en abril de 2022, momento en el que Leclerc había visitado la localidad de Darsena de Viareggio, en la costa norte de la Toscana.

El robo se dio cuando, en medio de la visita turística, algunas personas se acercaron a él, le pidieron fotos y autógrafos. En ese momento, los delincuentes aprovecharon para sustraerle el reloj de la marca Richard Mille, que cuesta unos 325 mil dólares.



Según trascendió en esos días, el reloj era un regalo de la marca gracias al patrocinio a la escudería de Maranello, donde un prototipo similar se había subastado un año anterior hasta en 2.16 millones de dólares.

El mal inicio de Leclerc en la temporada de Fórmula 1

El arranque de la temporada de la Fórmula 1 para Ferrari fue un dolor de cabeza. El abandono de Charles Leclerc en Bahrein, el séptimo puesto en Arabia Saudita y no haber concluído la cerrera en Australia despertaron infinidades de interrogantes y cuestionamientos respecto del nuevo auto de la escudería y de las determinaciones que toman desde el equipo.



En ese contexto, el piloto monegasco aseguró que no quiere tomar decisiones a la hora de estar arriba de su auto para tratar de darle pelea a Red Bull y a Aston Martin: “Espero no tener más participación de la que tengo una vez que estoy en el coche y tomar la decisión de manera más controlada, no creo que éste sea el camino a seguir”, dijo Leclerc en el podcast oficial de la Fórmula 1 Beyond the Grid.

Facebook Twitter Linkedin

El piloto monegasco Charles Lecler, del equipo Sauber. Foto: AFP

Uno de los aspectos que más marcó a Ferrari en la temporada anterior fueron los variados y constantes errores de estrategia: Mónaco, Gran Bretaña, Hungría, Zandvoort, e incluso la clasificación de Brasil fueron una prueba de que el equipo parecía nublarse ante situaciones de presión. Los dos pilotos que eran comandados por Mattia Binotto adoptaron formas muy diferente de afrontar esta carencia de los estrategas. Leclerc siguió sin cuestionamientos al equipo, mientas que Sainz buscó confiar más en su instinto para afrontar distintos momentos.

Además, según medios de Italia, se dieron reuniones entre el piloto monegasco y el presidente de Ferrari, por el temor a tener una temporada como la 2022, en la que una infinidad de errores alejó al equipo de la pelea por el título, después de un muy buen arranque. El SF-23 de Leclerc tuvo un problema en la centralita electrónica, concretamente la que se ocupa de gestionar la batería, por lo tanto, los problemas fueron en la unidad de potencia. Desde allí comenzaron todas las especulaciones acerca de cómo puede seguir la temporada de Ferrari.

(No deje de leer: Enzo Ferrari, la historia detrás de uno de los genios del automovilismo mundial).

Según informa la Gazzetta dello Sport, Leclerc se tomó muy mal este frustrante inicio y por eso se reunió con John Elkann, el presidente de Ferrari. De acuerdo a una publicación del medio italiano, la respuesta del mandamás de la marca fue concreta: “tranquilidad, porque la temporada acaba de comenzar”.



La situación se volvió tan tensa en Maranello que la renuncia de David Sánchez, el jefe de ingenieros del SF-23, potenció los rumores de que todo está a punto de estallar: “Hay personas que estuvieron muy cerca de Mattia [Binotto] y que prefieren irse, es algo que no me preocupa, y hay otras que pueden haber temido por su futuro por un momento”.



Todos en la escudería están atentos a este mal arranque de 2023, por eso Frédéric Vasseur, que tomó el control tras la salida de Mattia Binotto, salió también a intentar calmar los ánimos de un equipo que sufre una presión brutal: “No termino de entender cómo la escudería puede convertirse en un objetivo de las críticas”.

La Nación (Argentina) / GDA