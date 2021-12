Un curioso caso se presentó en México relacionado con ciberseguridad. Un joven publicó emocionado en su Facebook el código de las boletas para ver Spiderman No Way Home, la película que es sensación en todo el mundo, con tal mala suerte que se las robaron.



Con lo que no contaba es que otras personas tomaron el código, fueron al cine y las reclamaron. Se las robaron. El joven solo atinó a lamentarse en su perfil de Facebook y a decir que "la vida sigue y que a esa gente le vaya bien, las necesitará más que yo".



El hecho ocurrió en México, en el estado de Sonora, cuando Daniel Moreno publicó, para presumir, que había conseguido boletas para el estreno de 'Spiderman, sin regreso a casa', "sin hacer filas". Dicho estreno se dio en medio de una locura mundial que dejó por fuera a varios portales de cine, ante la avalancha de personas queriendo reservar una entrada.



Expertos en seguridad de Fortinet contaron a EL TIEMPO que esta es una vieja modalidad de robo virtual a través de códigos de barra o códigos QR. Al publicarlos se expone toda la información allí contenida y, en este caso, es muy sencillo luego ir al cine y reclamar las entradas.



Estos códigos son muy populares a la hora de compras en comercio electrónico y en múltiples servicios en línea (boletas de viajes, tiquetes, entradas, reservas, domicilios, etc.), por lo que la recomendación de la compañía Fortinet es nunca publicar un código de barras o QR en redes, pues se deja a merced de extraños la información que allí se contiene.



