“¿Cuántos tenemos una mamá difícil de complacer?”, eso comentó un hombre sobre su madre, luego de que él le regalará un electrodoméstico y ella no se mostrará a gusto con el detalle.

Se trata de Victor Estrada, quien publicó un video a través de su cuenta de Tiktok (@victorestrada70), en el cual se notaba triste porque su progenitora lavaba la ropa a mano desde hace varios meses, razón por la cual, le regaló una lavadora. Sin embargo, cuando ella vió el electrodoméstico, no se alegró: “¡Yo te dije que de estás, no!”, dijo la mujer en el clip.



Los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero de este año, en México, y aunque para muchas personas, hubiera sido el regalo perfecto para no tener que esforzarse mucho a la hora de lavar la ropa, para esta mujer sucedió lo contrario, pues ella quería otro tipo de lavadora.

De hecho, Victor publicó un segundo video, en el cual se veía a su mamá recostada en la cama llena de ira: “¿Alguna vez te has pegado en un dedo?, ¿así como si se te saltara la venita?, así me duele, no se que hacer”, esas fueron las palabras que dijo la mujer para demostrar su molestía. “Es que ella lavaba a mano y me contó que le dolían las manos al lavar y por eso le regale su lavadora”, explicó Víctor en los comentarios de ese clip.

Sin embargo, muchos internautas han asegurado que no se entiende la razón real por la que le molestó el obsequio: “Debe ser porque es automática” o “digital”, escribieron algunos.

La publicación tiene más de 761 mil ‘me gusta’ en Tiktok y 16 mil comentarios de algunos internautas a quienes les pareció divertida la reacción de la mamá: “ Jajaja, en unos meses va a estar dándote las gracias por lo fácil que es usar una lavadora”, “Esa podría ser mi mamá” y “ Mi mamá es igual”, entre otras.

Por otro lado, a algunos usuarios no les gustó la reacción de la mujer: “Hay personas que no saben ser agradecidas”, “La lavadora no tiene nada de malo” y “¡Que desagradecida!”, escribieron.

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción Tendencias