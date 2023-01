En varios medios de comunicación ha resonado la historia de una mujer a quien su novio, con quien sostenía una relación de 4 años, le pidió matrimonio, sin embargo, cuando la joven dijo que sí, su prometido le pidió la mitad del precio total del anillo de compromiso.

La propuesta se dio en frente de varios amigos de la pareja, la mujer, originaria de Taiwán, aceptó. Sin embargo, la felicidad no le duró mucho, dado que cuando llegaron a casa, su pareja le dijo que ella debía pagar la mitad del precio, lo que serían unos 2.450 dólares (poco más de 11 millones de pesos colombianos), teniendo en cuenta que el valor de la joya de diamantes era de 4.900 dólares (cerca de 23 millones de pesos), según información del medio ‘South China Morning Post’.



El citado medio señaló que la mujer llevaba una relación sentimental en la que acostumbraba a dividir por la mitad los gastos, por más pequeños que fueran. Cuando ella cuestionó a su novio, este aseguró que “el matrimonio era de dos personas y, por lo tanto, todo debía repartirse por igual”.



La mujer habría comentado lo sucedido en el foro en línea Dcardy, señalando que la relación se había estado deteriorando desde entonces, según el medio ya mencionado.



Las críticas dentro del mismo foro no se hicieron esperar: “Los hombres que no pueden permitirse gastar dinero en ti realmente no te quieren en primer lugar”, “Él eligió el anillo de diamantes, eligió el precio, no tenía absolutamente ninguna opción en el asunto” o “De ahora en adelante, solo cepilla la mitad del inodoro”, fueron algunos de los comentarios del público.

El anillo había costado 4.900 dólares. Foto: iStock

