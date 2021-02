Video: se lleva a su pareja a una aventura en Jeep y todo sale mal

Las citas originales y fuera de la rutina son importantes para forjar una relación en pareja. Sin embargo, en ocasiones tanta originalidad puede salir mal y se puede terminar ‘espantando’ a la otra persona.



Este fue el caso de Mauricio, un hombre de San Juan, provincia de Argentina, que invitó a su novia a una “aventura” que salió muy mal. La pareja decidió recorrer un circuito complicado en un Jeep antiguo.



"En tu vida vas a tener una aventura así", le prometió Mauricio a su novia al comienzo de la trayectoria.



Ella, que se encontraba grabando un video del recorrido, estaba asustada desde el inicio del paseo. “Déjame acá, Mauricio”, le suplicaba ante los fuertes movimientos del carro.



Su novio, quien estaba conduciendo, intentaba calmarla: "Jamás te haría correr peligro, estos caminos me los conozco de memoria".



Un minuto después ocurrió lo que la novia temía: El argentino perdió el control del automóvil todoterreno, que se volcó y comenzó a dar vueltas.



En la grabación se puede observar cuando ocurre el accidente y la pantalla se pone en negro. La mujer no dijo ni una sola palabra más ante el trauma del siniestro, mientras su pareja se disculpaba con tono angustiado: "Perdón, me puse a pelotudear (molestar, joder). Perdón mi amor, me la mandé (la embarré)".



Al final, ambos salieron del Jeep y la novia agarró su celular, dejando ver el carro volcado en la grabación.



La grabación del siniestro fue compartida en las redes sociales de Mauricio e inmediatamente se hizo viral. El hombre contó que nadie resultó herido en el accidente y que su pareja al final no se puso brava: "la flaca no se enojó".



