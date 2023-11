Le pidió plata a su esposo para viajar, se escapó con su amante y una foto la delató

Por medio de las redes sociales se hizo viral la historia de una mujer que pidió dinero a su esposo para irse de viaje a República Dominicana, todo marchaba de acuerdo a su plan hasta que su esposo decidió no darle más dinero para sus vacaciones.



Según el relato de esta mujer, una fotografía fue la que delató su infidelidad y ahora busca ayuda económica para regresar a casa de sus padres.



Marin, como dice llamarse esta mujer, asegura tener 32 años y su exesposo tiene 49 años; ella dice que es una mujer muy activa sexualmente y que debido a que su pareja no la complacía en la cama buscó ayuda.



"Le he contado a mi mejor amiga que mi marido está tendiendo problemas para ustedes saben, porque lo diagnosticaron con diabetes severa y ya no funciona", inicia su narración.



Lo que su amiga le aconsejó fue conseguir un amante que lograra complacerla en la cama, por lo que ella tomó la iniciativa y lo hizo:



"Le dije a mi esposo de unas vacaciones en República Dominicana para 'descansar' pero en realidad era para irme con mi amante, ya que tenemos tres meses viéndonos".



La mujer asegura que su esposo pagó las vacaciones y que en algún momento se le acabó el dinero: "Yo siempre lo llamaba para que me depositara más plata y así seguirla pasando rico con mi amante".



Pero en medio de su solicitud de dinero, su esposo se negó "en el hotel que me hospedé con mi amante, trabajaba un amigo de él y le envió fotos nuestras" dijo la mujer luego de ser descubierta.



Ella asegura que el esposo le vendió todas sus pertenencias, la ropa, los zapatos, sus perfumes de marca y otros, por lo que a regresar a casa no encontró nada y él le pdiió el divorcio.



"Ahora no sé que hacer, me quedé en la calle sin dinero, no tengo familia en este país, solo contaba con él".

