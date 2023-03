La vida amorosa de Shakira sigue dando de qué hablar en los portales de entretenimiento más consultados del planeta. Y es que la barranquillera ha dejado claro que su situación sentimental no es la mejor desde que se separó del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.



No obstante, es innegable que a raíz de la repercusión mediática que generó su ruptura está pasando por uno de sus mejores momentos profesionales. Así las cosas, se radicó en Estados Unidos con sus hijos, país donde se le ha visto acudiendo a diversas entrevistas, entre ellas una que realizó con el icónico humorista Jimmy Fallon.



Momento que, aunque tuvo su momento dramático entre lágrimas, también fue una oportunidad para reencontrarse con viejos amigos, por ejemplo, el presentador de ‘The Voice USA’ Carson Daly, a quien acompañó a un partido de Hockey de los New York Islander.



Un encuentro que no tendría mayor trascendencia de no ser por la relación que les une desde hace varios años.



Una amistad de vieja data



Ahora bien, pese a que son muy buenos amigos los internautas no han dudado en especular que ambos se están enfrascando en una relación amorosa, debido a la coyuntura emocional por la que está pasando la barranquillera.



Sin embargo, lo cierto es que su amistad data de hace más de 20 años y desde cuando Daly era una de las caras más reconocidas de la televisión estadounidense por su paso en ‘MTV’, por lo que se descarta totalmente un romance entre las celebridades. Al menos, sin que sean protagonistas de de un nuevo escándalo internacional, pues el comunicador está casado desde 2015 con Siri Pinter.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO