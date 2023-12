'Iba a meter candela a la casa': la verdadera amenaza de Evaristo a la familia de Rigo

La serie biográfica del ciclista Rigoberto Urán es todo un éxito, pues miles de colombianos han conectado son su historia y han expresado admiración por el paisa, ya que a pesar de todas las adversidades logró sacar a su familia adelante.



Esto ha hecho que algunos televidentes se pregunten si todos los personajes del proyecto existieron en realidad. En especial el del villano Evaristo Rendón, que es interpretado por el actor Julián Arango, porque le hace imposible la vida a la familia Urán.

Este personaje se ha convertido en el más odiado y por eso los espectadores de la serie le han preguntado a Rigo si tanta maldad es producto de la ficción o en realidad era así.



Para despejar las dudas, el deportista hizo que su madre, doña Aracely Urán, le confirmará a sus seguidores que él en realidad sí existió y reveló cómo eran las amenazas que les hacía para despojarlos de su casa.



“Escuchen, pues, a mi mamá… cómo fue que nos tocó con el parcero Evaristo (…) A todos los que me preguntan que si Evaristo existió, vea, aquí viene el testimonio más importante, van a escuchar a mi mamá, diga lo que estaba contando”, comenzó diciendo Rigo.

Luego, el deportista enfocó en la cámara a su mamá, quien empezó a contar que este hombre amenazó con quemar la casa, si no le pagaban.



“Él llegó y me dijo que le iba a meter candela a esto, a la casa, que porque no veía que yo le fuera a pagar, entonces yo le dije: 'ah, listo, sí, métale cándela bien pueda, pero me dice la hora y el día para yo salir con los niños, yo no tengo con que pagarle'”, relató dola Aracely.



Por finalizar, Rigo aseguró: "Entonces sí era real (…) no, no, no, qué cosa tan berraca”.

El tío de Rigo habló del Evaristo de la vida real

El tío de Rigo, 'Lucho', durante un recorrido guiado en redes sociales de la casa del Toro en Urrao, reveló que Evaristo está inspirado en una persona de la vida real, pero aclaró que este no era tan malo como en la novela.



“Él existió, pero, pues, no es tan horrible como este señor que está haciendo de él. Demasiado horrible. Es un actorazo. El que nos la prestó se llamaba José Arroyave, pero él nos dio tiempo, porque había meses que no había pa’ los intereses, y no llegó a quitárnosla. Trató, pero se le habló y esperó”, aseguró.

Por su parte, el actor Julián Arango, en una entrevista en el programa 'Hablamos de música', indicó como fue su proceso para hacer a este villano.



“A Evaristo no lo preparé tanto, pues, como que no dije: ‘Voy a hacerlo así’, si no que para el casting sí lo llevé muy bien y ahí sí llevé una propuesta y era como lo de los pantalones, que a mí me gusta mucho, como que la ropa me diga cómo es el personaje”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

