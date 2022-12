Luis Álvarez es un joven originario de Monterrey, México, quien se volvió viral en Facebook, luego de compartir una historia donde relató que a su papá le quedaron mal con un pedido de mil 500 manzanas de caramelo



(Siga leyendo: Pareja tomó avión para regresar a su casa pero aterrizaron en otro país).

A través de sus redes sociales Álvarez invitó a las personas a apoyar a su padre, Enrique, con la compra de manzanas de dulce, con el fin de recuperar su inversión. El hecho se presentó a finales de mayo, pero volvió a tener relevancia recientemente porque su desenlace tuvo un giro inesperado.

Publicación de Luis Álvarez sobre el pedido de su padre. Foto: Fcaebook: @Luis Álvarez

Según comentó en su momento, cada manzana tenía un costo de ocho pesos mexicanos ( 2 mil pesos colombianos) y su cobertura domiciliaria tenia diferentes puntos de entrega: Moll de Juárez, Soriana Santa Cruz, Mi tiendita San Roque, Mi tiendita ciudadela, Mirador de San Antonio, puntos estratégicos de la capital del estado de Nuevo León.



“Amigos ya se acabaron, muchas gracias por su apoyo. Esta es la última entrega. Muchas gracias por su apoyo en verdad, mil bendiciones”, contó Luis a través de Facebook.



A pesar de la ayuda el padre de Luis tuvo una pérdida de casi 12 mil pesos, pero por lo menos logró vender las 1,500 manzanas con caramelo que había pactado con el primer comprador.



No obstante, Enrique Álvarez manifestó que está sorprendido con la solidaridad de le gente y ha estado recibiendo miles de pedidos por todo México, por lo que el negocio sigue así se haya acabado el producido de las 1.500 manzanas.



“Vendimos todo pero todavía sigo teniendo pedidos para responder. Me llamaron desde distintas ciudades para tratar de ayudarme. Me empezaron a llegar tantos pedidos que no lo podemos creer”, contó Enrique en entrevista con Televisa.

“Hasta de Nicaragua me pidieron”, concluyó.

Jaime Eduardo Paz Paredes

Redactor Tendencias

Con información de El Universal, México (GDA)