TikTok se ha convertido en una red social en la cual se publican todo tipo de contenidos, desde rutinas de ejericicio, filtros en IA, animaciones, entre otros.



En los últimos días, una joven latina residente en Houston, Estados Unidos, por solicitud de su mamá hizo un curioso video.

Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

El video consistía en promocionar la soltería de su hermano para que consiga novia. En él, se observan videos y fotografías del joven y mensajes de su hermana en la que insiste en que no es posible encontrar un soltero en el área más cotizado que él.



"Si estás cansada de salir con puro 'cucaracho infiel' y sientes que el amor no existe, no sufras más, te presento a este soltero disponible", empieza dicha publicación que ya tiene más de 791 mil me gusta.

La joven afirma que entre las cualidades de su hermano está el ser independiente, trabajador y noble y que además no es un deudor alimentario ya que "no tiene hijos regados".



Además, entre las imágenes que aparecen en el video está el perfil del joven en la red social Instagram e invita a los seguidores a que etiqueten a su amiga soltera que se encuentre en Houston o alrededores.



En los comentarios de los internautas están: "¿se imaginan decir que conociste a tu novio/esposo por un comercial que le hizo tu cuñada?", "las madres solteras también podemos aplicar jajaja", "yo quiero un comercial igual", entre otros.

Historias REALES de relaciones clandestinas

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

YouTuber encontró barrio en Bogotá donde los techos son redondos

Algunos de los restaurantes de los famosos en Medellín: Suso, Maluma y Rigoberto Urán

Carolina Acevedo reveló detalles de su relación con Lucas Jaramillo: ‘No lo busqué’