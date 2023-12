Treta en WhatsApp: joven expuso a un estafador y se convirtió en tendencia

Cada vez son más frecuentes las estafas virtuales, y, en ocasiones, las personas no distinguen que están dialogando con los delincuentes por medio de aplicaciones como WhatsApp, ya que suelen hacerse pasar por familiares o amigos.



(Leer más: WhatsApp: ¿qué pasa cuando bloquea el chat oficial de la aplicación?).



Estas tácticas engañosas, que a menudo involucran a familiares o amigos, están dejando a muchas personas en situaciones difíciles. Sin embargo, en esta historia, una joven ingeniosa logró descubrir el engaño y llevó a cabo una conversación con el estafador que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

En esta oportunidad, una joven pudo adivinar que habían hackeado la cuenta de su papá y su conversación con el delincuente se hizo viral.



El método utilizado por los estafadores en esta ocasión se ha vuelto cada vez más común. Consiste en que un delincuente logra acceder a la cuenta de un usuario de WhatsApp y se hace pasar por esa persona. Luego, solicita a los contactos de la víctima que realicen un depósito o una transferencia bancaria, generalmente argumentando que necesitan urgentemente un préstamo.

Le hackearon el WhatsApp a mi papá pic.twitter.com/695EGFpOcY — Anita Rapp 🍷 (@anaradoblep) December 11, 2023

Este tipo de estafa ha afectado a numerosos usuarios en todo el mundo, y la historia de Ana Rapp no es una excepción.



(Seguir leyendo: WhatsApp ahora permite fijar mensajes de forma temporal dentro de los chats).



Ana Rapp, una joven activa en redes sociales, compartió su experiencia en un tuit que rápidamente se volvió viral en la plataforma. Según su relato, recibió un mensaje que al principio parecía provenir de su padre. Sin embargo, una frase en particular llamó su atención y la hizo sospechar.

"Te iba a molestar porque necesito un favor. Capaz me salvás", decía el mensaje del supuesto padre. Ana, con astucia, respondió: "Dejame adivinar, necesitás ayuda pensando regalos". Esta respuesta desconcertó al estafador, quien no esperaba tal reacción.



La joven continuó la conversación, burlándose sutilmente del estafador. "Te pasás vos, eh", le envió, seguido de: "Che, hablando en serio, necesito un favor". El estafador, persistente en su intento de engañarla, le pidió un préstamo de 168 mil pesos argentinos alegando una urgencia.

Sin embargo, Ana Rapp estaba decidida a exponer al delincuente. Respondió con humor: "Epa, ¿Finalmente vas a cambiar el calefón? Vamos". Acto seguido, decidió alertar a sus amigos y familiares sobre el intento de estafa, quienes también habían recibido mensajes sospechosos.



El estafador no logró su cometido y se encontró con respuestas humorísticas en lugar de víctimas dispuestas a caer en su trampa. Ana, continuando con su ingenio, compartió un meme de Los Simpson con el delincuente y le escribió: "Andá, ¿le devolvés el WhatsApp a este pobre tipo? Como amigos".

Ante la negativa de Ana de proporcionarle el dinero solicitado, el estafador amenazó con no devolver la cuenta. Sin embargo, la joven mantuvo su actitud divertida y respondió: "No puedo, tengo que comprar un calefón". Finalmente, el sujeto comprendió que no lograría su cometido y desistió.



(Le puede interesar: WhatsApp lanza actualización en el mundo con mensajes de voz que desaparecen: así es).

La viralización y las reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, la publicación de Ana no pasó desapercibida en Twitter. El tuit alcanzó más de 3 millones de visualizaciones y generó cientos de comentarios por parte de seguidores sorprendidos por la conversación. Muchos de ellos compartieron experiencias similares.



Entre los comentarios destacados se encontraban elogios a las respuestas ingeniosas de Ana, así como la pregunta recurrente: "¿Al final cambiaron el calefón?". La historia de Ana Rapp se convirtió en un ejemplo de cómo enfrentar las estafas virtuales con humor y astucia, y recordó a los usuarios la importancia de mantenerse alerta frente a los intentos de engaño en línea.



La joven Ana Rapp detectó una estafa en WhatsApp cuando un sujeto se hizo pasar por su padre. Lea la conversación viral llena de ingenio y humor que dejó al estafador en evidencia.

Más noticias

- WhatsApp presentó nuevas mejoras en los mensajes de voz, conozca cómo actualizarlas

- WhatsApp: así puede compartir una canción durante una videollamada

- WhatsApp permitirá compartir estados con Instagram directamente: esto se sabe

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.