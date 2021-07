Le donaron 650 millones de pesos para una casa y compró carro de lujo

Malika Chalhy, de 22 años, fue discriminada por sus papás cuando ella decidió confesar que era lesbiana en enero de este año. Por ese motivo, la echaron de su casa y tuvo que pedir ayuda a varios colectivos LGBTI de Italia para reunir dinero y “comenzar una nueva vida”.



Sin embargo, la semana pasada se supo que la joven invirtió lo que recaudó con las donaciones que recibió en un Mercedes Benz clase A y un costoso Bulldog Francés.



Recaudación de fondos

El caso de Malika fue uno de los más sonados a inicio de año. La joven, con ascendencia italiana y marroquí, residía con sus padres en la ciudad de Castelfiorentino, ubicada en la provincia de Florencia (Italia).



Su historia se viralizó rápidamente cuando asistió al programa de entrevistas ‘Costanzo Show’, allí dijo que sus papás la sacaron de la residencia familiar sin dejarla tomar ni su ropa.

Expulsa familia a su hija de su hogar por ser lesbiana, en Italia. Malika Chalhy, una joven de 22 años, denunció que su madre la amenazó de muerte si se atrevía a volver; activistas y organizaciones civiles recaudan fondos para ayudarla. #NoMásLesbofobia👭😟😥😭😡🇮🇹 pic.twitter.com/2eCouIOKEg — Fuera del Clóset A.C. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@FueraCloset_AC) May 23, 2021

Malika contó, además, que fue escoltada por la policía para que la dejaran llevarse sus pertenencias, sin embargo la madre se asomó por una ventana y dijo “no conozco a esta persona”.



La joven también compartió algunos audios que le envió su madre en los que la insultaba por su orientación sexual.



“Das asco, lesbiana. Te deseo un tumor, eres la ruina de la familia. Sería mejor tener una hija drogadicta que lesbiana”, aseguraba la madre de la mujer.

El caso de Malika Chalhy se hizo visible desde medios internacionales, quienes como prueba presentaron el audio que la joven recibió por parte de su madre por el simple hecho de ser lesbiana #Italia #LGBT #LGBTNews pic.twitter.com/wmsLNyhXAl — LGBT Plus News (@lgbtplusnews) May 21, 2021

Debido a la gran acogida y solidaridad que tuvo el caso de Malika, varias celebridades italianas, colectivos de derechos humanos y entidades gubernamentales se unieron para recaudar fondos y ayudar a Malika para que pudiera comenzar de nuevo con su vida.



De acuerdo con el medio italiano ‘Il Giorno’, se recaudaron más de 170.000 dólares en un primer momento. Luego recibió 15.000 en una segunda oportunidad.

La polémica

La semana pasada se supo que el dinero que recaudó la joven con fines solidarios, resultó usándolo en un lujoso Mercedes Benz clase A.



Varios medios locales informaron que la joven habría usado el dinero de las donaciones para cumplir con un ‘capricho’. Aunque, inicialmente negó que se tratara de una compra propia, pues ‘Il Giorno’ informó que el carro era de los papás de la actual pareja de Malika.



Pese a esa primera hipótesis, Malika decidió ‘romper su silencio’ y dijo que “me compré un buen carro, podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Sí, mentí sobre el coche, pero porque me encerraron, me metieron en un armario”.



Aunque la joven intentó mitigar la situación, los colectivos italianos que la ayudaron aseguran que se trata de una situación indignante. Además, recopilaron información que valida el mal uso de los fondos.



Malika también se compró un Bulldog Francés que tuvo un costo de unos 3 mil dólares, según el medio italiano ‘Bufale’.

“Gastó 3 mil dólares, pagó con transferencias bancarias, una el 15 de mayo y otra el 21. Se llevó el más caro”, declaró el vendedor que le dio el perro a la joven.



Por el momento la joven no ha brindado más información sobre sus ostentosas compras. Pero sí se supo que los papás de Malika podrían enfrentar cargos por violencia privada, ejercicio arbitrario de poder y acoso.



Según el fiscal Giovanni Solinas, del Ministerio Público de Florencia, están a la espera de una fecha para iniciar el juicio contra ambos progenitores de la joven.

