La mujer que acogió como ‘hijo adoptivo’ al niño de 13 años que le disparó

En la noche del 27 de julio de 1990, una bala calibre 32 unió para siempre los destinos de Ian Manuel y Debbie Baigrie.



Debbie, una mujer de entonces 28 años, estaba celebrando con sus amigas el nacimiento de su segundo hijo.



Ian, un adolescente de escasos 13 años, compartía con un grupo de criminales que lo incitaban a robar.



Ambos estaban en el mismo parqueadero de un restaurante-bar de Tampa, en Florida, Estados Unidos.

La presión del grupo sobre el menor lo terminó llevando a protagonizar un asalto.



Debbie y sus compañeras fueron las víctimas. De un momento a otro, Ian la sorprendió por detrás y ella comenzó a gritar. El alboroto alarmó a todos los vecinos. Ante la angustia, el desconcertado adolescente jaló el gatillo.

Le disparó justo a Debbie y desde entonces, ladrón y asaltada quedaron enlazados. Incluso a pesar de los barrotes de la prisión. O, mejor, gracias a estos.

Consecuencias desastrosas

Tres días después del disparo, Ian Manuel fue detenido por las autoridades.



Mientras tanto, Debbie comenzó a frecuentar el quirófano para reconstruir su boca, la cual fue destruida por el impacto del balazo.



En su cabeza, según declaró la mujer a la revista 'People', solo tenía una pregunta: “¿Quién pudo haber hecho esto?”.

El único detenido aquella noche fue Ian Manuel. Foto: Facebook: Ian Manuel

Al año siguiente, en febrero de 1991, Ian confesó haber disparado el arma y el juez lo condenó con la mayor severidad posible.



A pesar de ser un niño, por los delitos de robo a mano armada e intento de asesinato, fue sentenciado a cadena perpetua.



"El juez dijo: 'Sr. Manuel, vamos a hacer de usted un ejemplo'", recordó Debbie en diálogo con un portal cristiano.



"Lo sentenciaron a una prisión para adultos", apuntó.



Cartas que trascienden los barrotes

Para la Navidad de 1991, Ian decidió darle un regalo a Debbie que, con el tiempo, se convirtió en un presente para los dos.

Ella se convirtió en una madre para mí FACEBOOK

“Señorita Baigrie, soy Ian. Solo la llamo para decirle que lamento haberle disparado y que le deseo a usted y a su familia una feliz Navidad”, cuentan que le dijo gracias a que le facilitaron una llamada.



A partir de ahí, las conversaciones entre ellos pasaron del teléfono al papel.



Las cartas entre ambos, con reflexiones sobre lo ocurrido, comenzaron a ser una constante en el buzón de la cárcel donde permanecía Ian.



Y aunque las leyes norteamericanas prohibieron que ella fuera a visitarlo, su relación comenzó a ser bastante estrecha.

Y un día… la libertad

Gracias al perdón que Debbie Baigrie le expresó en público, las autoridades judiciales comenzaron a ver que la medida contra Ian fue un poco excesiva.

Aunque aseguró que le costó en un comienzo, la mujer disculpó publicamente a Ian por lo sucedido. Foto: Facebook: Debbie Berkovits Baigrie

La gestión de organizaciones independientes, como ‘Equal Justice Initiative’, llevó a que el fallo contra él fuera reconsiderado. En 2012, una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos allanó el camino de la esperanza.



“Menores de edad acusados de delitos menores no podrán ser sentenciados a cadena perpetua”, dictaminó.



La medida, con efectos retroactivos, permitió que, en 2017, tras 26 años encerrado, Ian pudiera volver a ver la luz.



¿Quién fue la primera persona que lo recibió? Debbie Baigrie, la mujer a la que, como reportó el perito judicial en su momento, “intentó asesinar”.



“No me sentía como si estuviera abrazando a un extraño. Debbie no solo es como un ángel de la guarda, es como una segunda mamá”, le dijo Ian al portal religioso.



“Él es como mi hijo adoptivo", replicó ella en diálogo con ‘People’.

Mirar atrás para recordar y adelante para vivir

Después de hacerse adulto en la cárcel, Ian Manuel ha llevado una vida de muchas ‘primeras veces’.

El libro que escribió fue publicado este 2021. Foto: Facebook: Ian Manuel

En medio de la adquisición de su primera cuenta bancaria, de su primer apartamento y de su primer carro, escribió un libro: ‘Mi tiempo llegará: una memoria de crimen, castigo, esperanza y redención’.

A pesar de que el relato aborda episodios mayoritarios de su pasado, lo escrito está lejos de quedarse en el papel.



En la actualidad, radicado en Alabama, a más de 500 kilómetros de Tampa, donde vive Debbie y donde le había disparado, se sigue manteniendo en contacto con ella.



Contra todo pronóstico, su lazo, innegablemente, fue más poderoso que la bala que los unió.

